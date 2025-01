Gan Pampols pide "más coordinación y sintonía" entre administraciones para la reconstrucción tras la dana

El vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación Económica y Social de la Comunitat Valenciana, Francisco José Gan Pampols, ha pedido «más colaboración y sintonía» entre la Administración general, la Generalitat y los ayuntamientos para favorecer la reconstrucción tras la catastrófica dana.

Gan Pampols se ha pronunciado en estos términos en declaraciones a los medios de comunicación tras reunirse con el alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, dentro de los encuentros institucionales a poblaciones afectadas por la riada.

El vicepresidente del Consell ha explicado que para abordar esta catástrofe hay tres niveles: el que tiene «más capacidad», que es la Administración General del Estado; el siguiente nivel, la Comunitat, el Consell; y, el tercero, el ámbito local, los municipios y la Diputación.

«Insisto en que si no trabajamos todos en coordinación, en sintonía y poniendo todo el esfuerzo y los recursos necesarios, esto tardará un tiempo --para lograr la reconstrucción-- que no es tolerable», ha subrayado.

A su juicio, hace falta «colaboración, unidad de esfuerzo, es decir, crear una organización, un modelo de organismo que permita que los tres niveles de la Administración actúen de forma unificada, coordinada, y teniendo los mismos criterios de actuación». Interpelado, al respecto, si con el Comisionado no es suficiente, ha dicho: «Mantengo relaciones extraoficiales con él y estoy convencido de que las oficiales empezarán en breve plazo».

Gan Pampols ha manifestado que lo que ha ocurrido es una «tragedia» provocada por un fenómeno climatológico adverso «de una magnitud desconocida» que, «desgraciadamente por el modelo climático que estamos viviendo, se va a producir en más ocasiones».

Por este motivo, ha instado al Estado a que remedie, «en la medida de lo posible», afecciones futuras de este tamaño. «Hay que acabar actuando de forma decidida para minimizar estos daños que, insisto, se van a volver a producir. Quizá no aquí y quizá no en un breve plazo, pero sí en otro sitio y en algún plazo volverán a ocurrir», ha dicho.

En esta línea, ha repetido: «Hay que aplicarle un coeficiente de solidaridad y un coeficiente de sensibilidad social para darle a las personas la necesaria seguridad para volver a los sitios en los que vivían y rehacer sus hogares y retomar su actividad».

La desescalada

Preguntado por la desescalada, Gan Pampols ha indicado que mañana habrá sesión de control en Les Corts y el presidente, Carlos Mazón, hablará de los principios de la desescalada. «La desescalada es un término que lo que hace es reducir el nivel de emergencia en el que nos encontramos. Técnicamente nos encontramos en un nivel de emergencia que se llama 2. Hay determinadas zonas de la comunidad que están en condiciones de bajar ese nivel de emergencia y, a medida que baje ese nivel, es más fácil iniciar otras tareas», ha señalado. Así, ha explicado que la reconstrucción es un proceso que en muchos aspectos se solapa a la situación del fin de la emergencia.

La peor zona, ha dicho, es la cero, «las que todavía tienen el nivel de afección que hace que ese modelo de emergencia no se pueda desescalar; las que todavía tienen una gran cantidad de vehículos en zonas inmediatas; las que tienen acopio de grandes residuos, las que tienen lodos; las que tienen problemas de infraestructura todavía a las que hay que mantenerle pasarelas porque los puentes desaparecieron. Todo eso es emergencia nivel 2», ha señalado.

Fondos de solidaridad

Por otro lado, en relación con la cuantía de los Fondos de Solidaridad y los daños ocasionados, Gan Pampols ha manifestado que «esto es un cálculo de posibilidades y necesidades. Las necesidades las conocemos y las posibilidades las estamos concretando».

También ha resaltado que no hay solo un fondo europeo del que se pueda beneficiar la Comunitat. «El Fondo de Solidaridad Europeo es uno pero hay otros fondos. Hay otras posibilidades, hay un reglamento que permite que determinados fondos como el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y el Fondo Social Europeo puedan transferir fondos a este tipo de emergencias», ha puesto como ejemplo.

Y ha añadido: «Hay otros fondos dentro de algunas comisarías, dentro de algunos comisarios de la Unión que permiten también asignación de fondos. La de Agricultura tiene uno de emergencia. Es decir, se trata de mapear adecuadamente todas las fuentes de financiación».

«Eso, a pesar de que la comunidad autónoma tenga una representación permanente en el Comité de Representantes Permanentes, de la Unión Europea, eso es una función básica y exclusiva del Estado. Es decir, los que interactúan en la Unión Europea son los gobiernos. Las comunidades tienen grupos de interés. Forman grupos de interés con otras comunidades, buscan fondos, sugieren actividades, pero es el Gobierno siempre el que tiene la capacidad y la responsabilidad de actuar», ha destacado.

Preguntado por si tiene constancia de que se hayan pedido esos fondos, ha respondido: «Seamos prudentes. Lo que sabemos es que hasta la fecha no lo han hecho, pero todos los países suelen agotar los plazos porque a medida que se agota el plazo, el nivel de detalle al que se llega respecto a la valoración del daño es mejor». «Yo no dudo, no me cabría en la cabeza que agotáramos el plazo sin pedir las ayudas de forma pormenorizada. La responsabilidad de los ayuntamientos y de la Generalitat está cumplida, es decir, hemos mandado en tiempo y forma la afección valorada de lo que ha ocurrido», ha agregado.