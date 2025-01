Bicimad se expande más allá de Madrid y llegará a Pozuelo, con una treintena de estaciones, a lo largo de 2025

El servicio público de alquiler de bicicleta eléctrica bicimad se expande más allá de Madrid y llegará a Pozuelo, con una treintena de estaciones, a lo largo de este 2025, posiblemente en el primer semestre del año, han anunciado el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, y su homóloga en Pozuelo, Paloma Tejero.

Ambos regidores, a bordo de una bici de bicimad en Aravaca y respaldados por el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, han anunciado esta mañana los planes de expansión de la red una vez culminada la última fase de ampliación de 2024 con 19 estaciones más en seis distritos madrileños y la renovación de la flota, una expansión que será posible gracias a un acuerdo entre los consistorios, aún en fase de diseño.

«Madrid y Pozuelo comparten calles, no hay prácticamente separación física entre ellas y, por tanto, también los vecinos de Pozuelo van a poder ir a Madrid en Bicimad. Lo van a poder hacer atravesándola Casa de Campo generando así mejores condiciones de desplazamientos . Queremos que bicimad no sea sólo de la ciudad de Madrid sino también pueda llegar a otros municipios en los cuales no hay separación física, como es Pozuelo», ha destacado Almeida.

Preguntado por cuestiones más técnicas, el alcalde madrileño ha trasladado que desde la EMT se está trabajando con el Ayuntamiento de Pozuelo en la ubicación de las estaciones, en los trámites administrativos y en la firma del convenio correspondiente. «No va a haber ningún problema en llegar a un acuerdo desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista económico», ha asegurado el primer edil madrileño.

"abiertos a otros municipios"

«Estamos seguros de que a lo largo de este año, y esperemos que en el primer semestre, definitivamente bicimad también pueda establecerse en Pozuelo Alarcón», ha resaltado Almeida, que ha defendido que las ventajas de la bicicleta son «innegables» como medio de transporte público sostenible. «Mejor que en Cercanías», ha ironizado.

Entre los principales beneficiarios estarán «todos los vecinos de Pozuelo que estudian en la Facultad de la Complutense en Somosaguas o lo que estudian en la Ciudad Universitaria».

Preguntado sobre la posibilidad de que ese futuro convenio con Pozuelo se replique con otros municipios limítrofes, el alcalde de Madrid ha contestado que desde Cibeles están «abiertos a que haya otros municipios que también se puedan incorporar al sistema de bicimad».

«Es obvio que la interactuación de los vecinos en los diferentes municipios, y sobre todo cuando no hay separación física, cuando compartimos calles, es importante. Que desde los ayuntamientos podamos darles soluciones de movilidad conjunta nos beneficia a todos», ha contestado Almeida, que ha descrito a Pozuelo como «el primer municipio que se ha interesado», a cuya alcaldesa le ha agradecido «el interés y la predisposición a que esto pueda ser una realidad en breve».

"dos ciudades que comparten aceras mejorarán sus conexiones"

La alcaldesa de Pozuelo, Paloma Tejero, ha aplaudido el «acierto» de la extensión de bicimad al municipio. «Teníamos un compromiso con nuestros vecinos desde las pasadas elecciones para estudiar un sistema de bicicleta eléctrica porque Pozuelo es una ciudad muy amiga de la bicicleta», ha declarado a la prensa.

La localidad dispone ya de 30 kilómetros de carriles bici y sigue trabajando en mejorar esas conexiones. «Bicimad es la mejor empresa dedicada a este servicio y además facilita y promueve que dos ciudades que comparten acera puedan mejorar esas conexiones», ha destacado la primer edil.

Tejero está convencida de que «la bicicleta eléctrica es un servicio que funciona como alternativa al vehículo privado si se le da a los vecinos la facilidad de hacer esos trayectos». «Con este nuevo servicio Pozuelo y Madrid van a estar aún más conectados y nuestros vecinos que trabajan en Madrid van a poder coger la bicicleta para sus desplazamientos laborales también», ha insistido.

En una primera aproximación técnica, la alcaldesa calcula en una primera aproximación que serán «alrededor de 30 estaciones que se podrían a colocar en puntos estratégicos de la ciudad para conectar ejes principales», como el casco de la ciudad o las universidades, «donde hay más demanda de este servicio».

Para terminar, como ha hecho Almeida, ha defendido el uso de la bicicleta, que «funcionan de maravilla y funcionan mejor que Cercanías».