Albiach propone multas de más de 90.000 euros en el régimen sancionador sobre vivienda

La líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha planteado este jueves que el régimen sancionador por incumplir la Ley de Vivienda incluya multas de más de 90.000 euros por saltarse el índice de precios al alquiler en más del 30% o por utilizar el alquiler de temporada «de manera fraudulenta».

«La ley está bien, pero si no tienes un régimen sancionador, y tienes 100 o 150 inspectores que hacen cumplir la ley, de poco sirve. Y esto aún no está. Estamos trabajando documentos, pero para nosotros esto debe ser una sanción muy grave, y esto implica sanciones de más de 90.000 euros», ha explicado en una entrevista en TV3 recogida por Europa Press.

Aunque asegura que quiere ser optimista, ha reiterado que se levantarán de la mesa de negociación de los Presupuestos si antes del 30 de enero no se aprueba el régimen sancionador para frenar los alquileres de temporada.

«No podemos esperar más», ha destacado Albiach, que ha negado que queden flecos en la negociación de las cuentas, como señaló la consellera de Economía y Hacienda, Alícia Romero.

Más allá de las cuestiones relacionadas con la vivienda, ha concretado que aún no han entrado a hablar de sanidad, de educación o de derechos sociales, por lo que considera que la negociación «necesita mejorar» y avanzar en otras propuestas, como la de que el impuesto de Transmisión Patrimonial pase del 10 al 20% para grandes tenedores.

«El impuesto de Transmisión Patrimonial debe convertirse en un impuesto antiespeculación», ha subrayado.

Hard rock y aeropuerto

Sobre el Hard Rock, ha asegurado que no está preocupada y ha celebrado el aval del Consell de Garanties Estatutàries (CGE) a la reforma fiscal presentada por ERC y Comuns, y ha añadido: «A partir de aquí, si no es viable o no es rentable económicamente para los promotores, son ellos los que se echarán atrás».

Después de que el Ministerio de Cultura haya comprado la Casa Gomis de El Prat de Llobregat (Barcelona), que está en una de las zonas afectadas por una de las propuestas de ampliación del Aeropuerto de Barcelona, Albiach ha admitido que todo ayuda -«sí, claro»-- a la hora de intentar evitar que se lleve a cabo.

Prórroga presupuestaria

Tras avanzar que votarán a favor del decreto de prórroga presupuestaria, cree que es el Govern el que debe estar preocupado si quiere aprobar las cuentas, por lo que les ha aconsejado que escuchen los «requerimientos» de su formación y de ERC.

Aunque apunta que le cuesta ver un escenario en el que Catalunya no tenga Presupuestos, considera que también tendría sentido aprobarlos para empezar a ejecutarlos en abril.