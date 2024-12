El Ararteko registra este año más de 4.000 quejas, de las cuales cerca de 500 están relacionadas con Osakidetza

El Ararteko, Manuel Lezertua, ha registrado este año más de 4.000 quejas, de las cuales cerca de 500 han estado relacionadas con Osakidetza. Igualmente, ha cifrado en cerca de 15.000 las intervenciones realizadas a lo largo de este año, en el que «se han recibido más quejas que nunca», según ha reconocido.

En una entrevista en Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Lezertua ha señalado que este año se superará el récord de intervenciones ejecutadas en el año 2023, cuando se realizaron casi 13.700. «Ahora ya estamos por encima de las 4.000 quejas y yo creo que llegaremos a las entre 14.000 y 15.000 intervenciones», ha previsto.

En este sentido, ha concretado que la mayoría de las quejas recibidas por el Defensor del pueblo vasco están relacionadas con la atención recibida en Osakidetza y su progresión, ha subrayado, ha experimentado un aumento «muy importante» desde el año 2022.

En lo referente a estas reclamaciones, Lezertua ha precisado que las listas de espera, las pruebas diagnósticas, la cita previa, las ambulancias o el pago de medicamentos «en algunos casos no autorizado» son los motivos que empujan a los ciudadanos de Euskadi a acudir a su oficina.

Vivienda

También ha señalado la vivienda como otro de los principales motivos de las quejas registradas este 2024. «Han subido mucho, quizás no tanto como la sanidad, pero recibimos muchísimas sobre la inscripción en el registro de vivienda, los retrasos en la adjudicación de vivienda, las dificultades de las viviendas de alquiler social, insuficiencias, humedades...», ha enumerado. El volumen de reclamaciones, ha recalcado, ha llevado al Ararteko a dictar recomendaciones generales sobre todos estos temas.

En esta línea, ha reconocido también que las viviendas de uso turístico han acumulado quejas referidas a la inscripción en el registro de alojamientos turísticos, porque algunas comunidades de propietarios desaprueban la inscripción de este tipo de viviendas, ya que su actividad molesta al resto de los vecinos. Sin embargo, ha admitido que el Ararteko no puede intervenir en los conflictos entre particulares.

«Estos son conflictos entre particulares que tendrán que solucionarse por otras vías en las que el Ararteko no puede intervenir. En cambio, sí podemos intervenir cuando se trate de una infracción a la legislación turística vasca», ha precisado Lezertua, quien ha llamado a los vecinos que se encuentren en esta situación a acudir primero al Departamento vasco de Turismo para formalizar una denuncia. «Si ésta no tiene respuesta o no es sastisfactoria, evidentemente intervendremos», ha apostillado.

Denuncias anónimas

Preguntado por el buzón habilitado por el vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, para denunciar de manera anónima casos de cobro irregular de ayudas, Lezertua ha dicho que, aunque el fraude sea «mínimo», el nuevo mecanismo puede «sobredimensionarlo». «Es importante que se controle el fraude, pero no se puede generalizar y pensar que es grande, porque el número de casos es muy bajo», ha asegurado el Ararteko, quien ha precisado que este último año sólo se han identificado en torno a 14.

Otra de las cuestiones en torno a las que se ha pronunciado Lezertua es la obligatoriedad de la cita previa para acceder a determinados servicios públicos. El Defensor del pueblo vasco ha insistido en que esta no puede ser carácter obligatorio ya que, por un lado, «la ley no lo permite» y, por otro, «la implementación del sistema de cita previa exige un examen de la situación».

Para defender su postura, Lezertua ha esgrimido como argumento que la Ley del Sector Público Vasco establece principios como la cercanía y la accesibilidad del mismo. Así, a su juicio, hay ocasiones en las que el sistema de cita previa contradice ambos principios, por ejemplo, cuando el solicitante se ve obligado a pedirla a través de medios electrónicos. «A veces uno no puede ir a un servicio administrativo y decir 'quiero una cita'. Se le dice que la pida a través del ordendador, pero, ¿qué pasa si no lo tiene?», ha planteado.

Por todo ello, ha advertido de que este sistema no puede ser «un impedimento» para el acceso de los derechos de los ciudadanos y a las prestaciones que les otorga el ordenamiento jurídico vasco. Sin embargo, ha puntualizado que la respuesta que está obteniendo a las recomendaciones emitidas «es positiva».

Ley del ararteko

En otro orden de ideas, Lezertua ha señalado que desaprobaría la idea de una modificación de la Ley del Ararteko --que este próximo 2025 cumple 40 años-- para dotarle de capacidad sancionadora. Ha dicho que el Defensor del Pueblo de Euskadi «no es un tribunal», sino una institución «que está ahí para atender las quejas ciudadanas y para intentar mejorar los servicios públicos y la atención que los servicios públicos y la administración dedican a los ciudadanos».

Ha aclarado, asimismo, que las recomendaciones del Ararteko no son para criticar, sino para intentar «mejorar la prestación de los servicios públicos» y que, por ello, introducir un sistema de recomendaciones obligatorias también incurriría en «una contradicción en los términos».

No obstante, lo que sí ha pedido a las instituciones es que se preste «la atención debida» a las recomendaciones que emite el Ararteko y que todas ellas reciban respuesta. «Nos hemos encontrado en situaciones desagradables que una administración nos dice que no nos va a contestar», ha censurado.

Por otro lado, Lezertua ha recordado que está a punto de agotarse su segundo mandato al frente del Ararteko, concretamente, en mayo de 2025. Ha dicho que aún no hay fecha concreta para la finalización de sus funciones, pero ha señalado que, dos mandatos «son suficientes».