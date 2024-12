El CSIC prueba un producto con polímeros superabsorbentes para eliminar la humedad en suelos de viviendas tras la dana

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) está realizando pruebas experimentales con un producto que tiene polímeros superabsorbentes para «intentar captar todo el agua posible», con el objetivo de eliminar la humedad de los suelos en las viviendas afectadas por la dana en la provincia de Valencia.

Así lo ha explicado el investigador científico del CSIC Félix López, en declaraciones a los medios de comunicación en Sedaví (Valencia), donde este viernes han realizado pruebas y ensayos para comprobar la eficacia del producto.

El investigador ha explicado que están tratando de eliminar humedades en vivienda «mediante la utilización de polímeros superabsorbentes y un soporte para intentar captar todo el agua posible». La zona «más eficiente» para aplicar el producto sería en los suelos, no en paredes, ya que ha precisado que en estas últimas superficies «el agua puede perforar por capilaridad y volver de nuevo al suelo».

«Es un producto que no se ha probado anteriormente en este tipo de emergencias y vamos a ver si este material funciona y, si no funciona, intentar corregirlo para intentar mejorar su eficiencia», ha resaltado.

En este sentido, ha apuntado que regresarán en diez o quince días para comprobar la eficiencia del producto. No obstante, ha añadido que en las pruebas realizadas hoy en una vivienda han conseguido quitar el moho, pero ha puntualizado que deben comprobar que este no vuelve a salir. Para ello, lo continuarán empleando en distintos domicilios para probar si es eficiente.

«Si vuelve a salir, el producto no es del todo eficaz. Hemos hecho ya pruebas en alguna vivienda de la Torre hace 15 días con ese mismo producto y el moho se eliminó y no vuelve a salir. Confiemos que aquí en Sedaví el moho sea el mismo, no haya cambiado y funcione de la misma manera», ha destacado López.

El producto, ha detallado López, se ha adaptado para «intentar reforzar la capacidad absorbente del polímero por otro tipo de materiales para intentar eliminar la mayor humedad posible». No obstante, los materiales que componen el nuevo producto --entre ellos un fungicida-- sí son productos comerciales, pero «nunca antes se había utilizado para este tipo de emergencias».

En este sentido, ha señalado que el polímero se utiliza habitualmente como material absorbente en detergentes, pañales y otro tipo de productos de higiene femenina; mientras que el otro componente empleado se suele utilizar en pinturas.

En caso de que el producto funcione, el investigador ha asegurado que habría material suficiente para emplear en todos los domicilios, ya que ha indicado que en Europa se producen «1.000 toneladas al año del polímero y una cantidad muchísimo mayor de las arcillas, con lo cual no habría problema».

"proteger la salud"

En el acto también han participado la directora general de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, Virginia Barcones, y el subdelegado del Gobierno en Valencia, José Rodríguez. En su intervención, Barcones ha puesto en valor el «excelente trabajo» del CSIC, cuyos investigadores, «reconocidos a nivel internacional», han puesto «todo el conocimiento al servicio de la emergencia y de la recuperación de todas las zonas afectadas».

Al respecto, ha destacado que se han trasladado a Valencia para «participar en todas aquellas cuestiones en las que podían ser de utilidad», entre las que ha mencionado «ayudar a proteger la salud de las personas, investigando y analizando la posible toxicidad de los lodos, de polvo, de los aires, para proteger a todos los valencianos y valencianas», así como «buscando soluciones para la extracción de los lodos».

Ahora, trabajan en la eliminación de las humedades de las viviendas con productos comerciales, «lo que implica también un coste más bajo para que sea accesible, para que podamos entre todos salir de esta».

En la misma línea, el subdelegado del Gobierno en Valencia también ha agradecido la colaboración del CSIC con el objetivo de que «se vuelva la normalidad y se pueda hacer la reconstrucción mucho más fluida y lo más rápidamente posible, pero siempre con garantías para la salud de los valencianos y valencianas».