26/12/2024 Un Ejército de Ilusión "devuelve la magia" a la zona afectada por la dana con reparto de juguetes y talleres infantiles. VALÈNCIA, 26 (EUROPA PRESS) Voluntarios de 'Un Ejército de Ilusión' recorren la zona devastada por la dana para repartir juguetes a los más pequeños y "devolver la magia" a las poblaciones en estos momentos de dificultad. Este jueves ha sido el turno de Utiel (Valencia), donde la entidad ha desplegado diferentes actividades para los niños y niñas, como talleres de pintura, cuentacuentos o pintacaras. El objetivo de la iniciativa es llevar "la magia y la ilusión" a la provincia de Valencia, según explica a Europa Press Televisión la directora del proyecto, Yasmina López, que subraya la importancia de que los ciudadanos se reúnan en un ambiente más distendido. "Esto es magia. La gente de los pueblos llevan cincuenta y pico días sin haberse juntado todos juntos, solo en plenos o en reuniones donde han estado un poco viendo cómo está el panorama y demás. Lo que estamos ofreciendo nosotros es la oportunidad de evadirse un poco, de devolver la ilusión, ya no solo a los peques, sino, incluso, a los más mayores también, que es muy importante, para que estén todos juntos en una misma plaza, riendo y hablando como si fuera un día normal, que se lo merecen muchísimo", ha relatado. Después de pasar por Aldaia y Catarroja, hoy han desembarcado en Utiel con actividades en la que también han contado con la representación del Ejército de Tierra y la UME. "ELFOS MÁGICOS" 'Un Ejército de Ilusión' cuenta con un voluntariado de más de 200 personas, que se convierten en "elfos mágicos" para ofrecer propuestas circenses, musicales, de manualidades etc. "Es un evento paraguas, que está abierto a cualquier iniciativa navideña que ya exista, y a cualquier voluntario que de forma más particular, quiera participar, todo sin ánimo de lucro", explica López, que comenta que las próximas citas serán en Torrent, Cast | Europa Press