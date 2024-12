El Ayuntamiento de València plantea la «rehabilitación integral» del Monumento a las Víctimas de las Riadas que hay en la ciudad, hecho a partir de la registrada en 1957 y ubicado entre la plaza de Zaragoza y la avenida de Aragón, para incluir en él a los fallecidos y afectados por las inundaciones que la dana del 29 de octubre pasado provocó en tres pedanías de la capital valenciana --La Torre, Castellar-l'Oliveral y Forn d'Alcedo-- y otras localidades de la provincia.

Esa remodelación contempla la recuperación del pebetero que incluía el diseño original del monumento, «con una llama votiva permanente en recuerdo constante de las víctimas de las distintas riadas que a lo largo de la historia han asolado» la ciudad de València.

Así se ha expuesto este viernes en el pleno ordinario de diciembre celebrado en el consistorio, al prosperar la alternativa que el gobierno municipal, formado por PP y Vox y presidido por María José Catalá (PP), ha presentado ante la moción de Compromís para homenajear a las víctimas de la dana del 29 de octubre.

El Monumento a las Víctimas de las Riadas que ya existe es una obra del escultor Ramón de Soto hecha por encargo del Ayuntamiento de València e inaugurada en octubre de 1982 coincidiendo con el 25 aniversario de riada de 1957.

La alternativa del gobierno proponía, además de rehabilitar el citado monumento --«a la vista de su deplorable estado de conservación»-- y de adaptarlo como finalmente se ha decidido, trasladar las propuestas de acuerdo que ha presentado Compromís a la comisión creada en el consistorio para el estudio y la recuperación de las zonas afectadas por la dana en València y no votarlas en el pleno.

El edil de Cultura, José Luis Moreno (PP), que ha sido el que ha defendido la alternativa del ejecutivo, ha indicado que así se actuó también con el homenaje de la ciudad a las víctimas de la Covid-19, dado que fue en la comisión creada a partir de esa pandemia en la que se abordó esa cuestión. La propuesta del equipo de gobierno ha salido adelante con los votos de sus ediles y ha contado con no de la oposición que integran Compromís y PSPV-PSOE.

Ambas partes han expresado así sus discrepancias sobre el modelo de homenaje de la ciudad a las víctimas de las inundaciones provocadas por la dana y la forma de tramitarlo. Los representantes de Compromís y PSPV han insistido en que el homenaje se acordara en la sesión plenaria, como «máximo órgano de decisión» del consistorio y de representación de los ciudadanos y que no se traslada a la comisión sobre ese temporal.

Finalmente, será esta la que tendrá la última palabra sobre el homenaje a partir de la propuesta que ha lanzado el equipo de Catalá. Esa alternativa prevé que el Monumento a las Víctimas de las Riadas que ya tiene la capital valenciana sea reconvertido «para convertirlo en un memorial con una llama siempre encendida» y «dedicada a todos los fallecidos» por esas circunstancias.

Asimismo, pide, como ha avanzado Moreno, que la explanada donde se encuentra ese monumento lleve «el nombre de 'Plaza de las víctimas de la dana del 29 de octubre de 2024'. El edil ha señalado también que se plantea la inscripción, sobre piedra natural labrada, del »nombre de todos y cada uno de los fallecidos de cuya identidad se tiene registro«. Además, se propone adecuar el entorno del monumento y colocar señalética informativa en sus inmediaciones »dando cuenta del objeto y de la dedicatoria del citado memorial".

"sincero homenaje"

«Desde el Ayuntamiento de València, queremos rendir un sincero homenaje a todos aquellos valencianos que perdieron la vida durante las devastadoras inundaciones sufridas el pasado 29 de octubre en la ciudad de València y en muchos municipios de su área metropolitana, así como expresar nuestra solidaridad a sus familiares y allegados, uniéndonos en su dolor y manteniendo viva su memoria», ha dicho Moreno, que ha apostado por que ese recuerdo «perdure para siempre».

El titular de Cultura ha comentado también que con la rehabilitación propuesta «se da cumplimiento al acuerdo del Consejo de Distrito de Exposición del 16 de julio de 2020, que aprobó una moción en la que se denunciaba la situación del Monumento a las Víctimas de las riadas e instaba a su restauración integral, a la adecuación y mejora de la limpieza del entorno», así como «a la colocación de paneles explicativos en los aledaños». Moreno ha manifestado que ese era «un compromiso que hasta la fecha no se había atendido».

"sin peros"

Durante el debate sobre este asunto, iniciado con la moción de Compromís, la edil de esta formación Lucía Beamud ha señalado que el objetivo de esta iniciativa era el «homenaje a las víctimas de la dana», que ha supuesto «muchos daños materiales y daños emocionales inmensos por el horror vivido» y los más de 220 fallecidos registrados.

Así, ha hecho un llamamiento «a todos los grupos municipales» para apoyar la moción «sin comas, sin peros». «No hay razones ideológicas ni políticas para apoyarla, solo hay razones humanitarias e institucionales», ha remarcado. «Esta es una propuesta objetiva, justa y necesaria», ha asegurado Beamud, que ha defendido esa objetividad porque «no cuenta con carga partidista» dado que «no busca enfrentamiento político» sino que el consistorio, «como máxima institución» de València «haga lo que espera la ciudadanía».

La concejala ha precisado que esto es «estar al lado de las víctimas, reconocer el dolor y la tristeza» de los afectados y «mantener vivo el recuerdo» como se ha hecho, ha dicho, con otras víctimas, entre las que ha citado las del terrorismo y las de la Covid.

"absolutamente decepcionada"

Lucía Beamud ha añadido que el homenaje que ha pedido su grupo «es también de justicia porque recuerda que hay responsables directos y porque las víctimas eran evitables». La edil se ha mostrado «absolutamente decepcionada, triste y muy indignada por la alternativa» del gobierno a su propuesta.

«No tenéis vergüenza», ha dicho a los miembros del ejecutivo, a la vez que ha subrayado que el pleno, como «máxima institución para tomar decisiones» y «máxima representación de la ciudadanía» debe decidir sobre el homenaje y no la comisión creada por la dana. «Es una cacicada lo que se está haciendo. Es absolutamente indignante», ha añadido.

Desde el PSPV, Borja Santamaría ha instado también a respaldar en el pleno la moción de Compromís. «No se entendería que ningún grupo político no la apoyara. Estamos hablando de hacer un homenaje institucional a las víctimas», ha expuesto, además de decir que este reconocimiento serviría para «restaurar la confianza en las instituciones democráticas».

«No estamos diciendo que no, solo que la moción se remita a la comisión para estudio y valoración», ha indicado Moreno a la oposición, además de señalar que su propuesta no era «un absurdo» y afirmar que se pedirá que ese dictamen y su trámite se prioricen «para que sean lo más rápido posible». «Asumimos su moción, no entiendo su indignación», ha dicho a Beamud.