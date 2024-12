El desarrollo sostenible será el eje central de la nueva edición del Parque Infantil de Navidad de Vitoria-Gasteiz

El desarrollo sostenible será el eje central de la nueva edición del Parque Infantil de Navidad (PIN) de Vitoria-Gasteiz, que se desarrollará en el Palacio de Congresos Europa entre el 26 de diciembre y el 5 de enero, mientras que la venta anticipada de entradas comenzará el 18 de diciembre, si bien los espectáculos seguirán siendo gratuitos.

La concejala de Gobierno Abierto y Centros Cívicos, Miren Fernández de Landa, ha detallado su programa en rueda de prensa que tiene como objetivo «fomentar el pensamiento crítico con respecto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y hacer reflexionar a pequeños y mayores sobre la contribución individual y social que todos debemos realizar».

Para ello, se ofrecerá un espacio de relación entre el juego y el conocimiento del entorno, para «contribuir a la educación en los valores del desarrollo sostenible, dentro de un marco de diversión».

El logotipo del PIN para este año integra los cuatro elementos básicos de la naturaleza: fuego, aire, tierra y agua, que tendrán protagonismo en todos los diseños del parque, para «transmitir la idea de respeto a la naturaleza».

El PIN distribuirá sus actividades por espacios. En la sala Almudena Cid niños y mayores de 5 años podrán disfrutar de actividades de gran formato como la barredora, el circuito vial, las camas elásticas y la caída libre, mientras que la sala Green Capital les ofrecerá también la oportunidad de participar en diversos talleres.

El espacio Mirador Avenida será exclusivo para niñas y niños de 0 a 4 años, que deberán estar acompañados siempre de una persona adulta. En este lugar, dispondrán de una zona con un hinchable marino, piscina de bolas, ludoteca, pintacaras y camas elásticas.

Por su parte, la sala Barandiaran acogerá el karaoke para todas las edades y la sala Armentia estará dedicada a actividades multimedia y videojuegos con cabinas simuladoras y consolas.

Espectáculos

Los espectáculos se desarrollarán en dos escenarios. El auditorio Francisco de Vitoria acogerá citas diarias a las seis de la tarde que se iniciarán el jueves 26 con un espectáculo de marionetas, a cargo de Andrina Basandrina. El 27 Patata Tropikala mostrará 'Kalean otso, etxean uso', el sábado 28 'Aurkitu gabeko altxorra', de Zirika Zirkus, y el 29 de diciembre 'Kli, kla birzikla!', a cargo de Bihar Txotxongilo Taldea.

Ya el lunes 30, será el turno de 'Begizur', con Eriz Magoa; el 2 de enero, 'Grimm anaien parkea', de Erre Produkzioak; el viernes 3, 'Harmonia non zaude?', con Kiki, Koko eta Moko; y el sábado 4 de enero se representará 'Once upon a time: a collection of enchanting stories', con Prakids enter-teinmant.

Por su parte, el auditorio María de Maeztu albergará el día 2 una representación de 'Makusi Gabon festa', de la mano de EITB. Se trata de un espectáculo dirigido a toda la familia que comenzará a las cinco de la tarde y ofrecerá «humor, música, canciones y los bailes de Makusi, todo ello impregnado de ambiente navideño».

Compra de entradas

El precio de la entrada al PIN para menores de entre 1 y 14 años será de 3 euros en el turno de mañana y de 3,5 euros en el de tarde. El precio para los acompañantes mayores de 14 años y menores de 1 años se establece en 1 euro.

Los tickets podrán comprarse en el exterior del Palacio Europa desde media hora antes de la apertura del arranque de cada sesión. También podrán adquirirse de forma anticipada y sin coste adicional desde el 18 de diciembre, a través de la web municipal.

Todas las tardes, desde media hora antes del inicio del evento, se habilitará un puesto de entrega de entradas gratuitas para los espectáculos del auditorio Francisco de Vitoria. Lo mismo sucederá el día 2 con el espectáculo 'Makusi'.

El Ayuntamiento ha informado que, tanto para la compra de entradas como para el acceso al parque, se ejercerá discriminación positiva con las personas con necesidades especiales, ya sean niños o niñas usuarias o familiares acompañantes. El personal del parque estará disponible para darles preferencia y evitar colas.

El PIN estará abierto desde el 26 de diciembre a las 11.00 horas hasta el 5 de enero a las 14.00 horas. Para la inauguración, está prevista la actuación del grupo musical gasteiztarra 'Molto Vivace'.

Todos los días (salvo el 31 de diciembre y 5 de enero en los que solo habrá sesión matinal) habrá dos sesiones; una de mañana, de 11.00 a 14.00 horas, y otra de tarde, de 16.30 a 20.30. horas. El día 1 de enero, como es habitual, permanecerá cerrado.

«Desde el Departamento de Gobierno Abierto y Centros Cívicos, hemos trabajado con entusiasmo para ofrecer una edición renovada y llena de propuestas que garantizan que todas las personas, independientemente de su edad o necesidades, pueden disfrutar en igualdad de condiciones», ha incidido la concejala.