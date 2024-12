ERC rechaza pactar con Illa si no revierte el acceso de Guardia Civil y Policía Nacional al 112

El presidente de ERC en el Parlament, Josep Maria Jové, ha avisado al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que no negociarán ningún nuevo acuerdo con el Govern si no se cumplen los acuerdos de investidura y si no se revierte la integración de la Guardia Civil y de la Policía Nacional (PN) en el 112.

«Reviertan el despropósito de los acuerdos del 112 de la Junta (de Seguridad) de la semana pasada o no cuenten con nosotros. Rectifiquen y cumplan», ha dicho este miércoles Jové a Illa en el marco de la sesión de control del Parlament. Competencias de mossos Illa ha rechazado que haya ningún retroceso y ha defendido el «carácter integral» de los Mossos d'Esquadra como policía de Catalunya, y ha tendido la mano a la oposición a mejorar las competencias del cuerpo catalán. Ha añadido que el Govern trabajará para defender las competencias que necesita una policía integral, «también en materia de puertos y aeropuertos, cuando haya las condiciones para poderlas asumir», y ha afirmado que el objetivo último es proteger a la ciudadanía. Laia estrada «Senyor Illa, para usted, ¿los intereses de Catalunya son los mismos que los de España?», ha preguntado la diputada de la CUP Laia Estrada, que ha acusado al Govern de seguir los deseos del ministro de Interior Fernando Grande-Marlaska --al que ha acusado de encubridor de torturas-- al dar acceso a la Guardia Civil y a la PN al 112. Estrada ha reprochado textualmente a Illa que es totalmente inédito ceder competencias por iniciativa propia, y el presidente le ha pedido a la diputada cupaire retirar las acusaciones contra el ministro Marlaska: «Lo que ha dicho es completamente falso», ha subrayado. Illa prevé más competencias En relación a la acusación de Estrada de ceder competencias al Estado, Illa ha asegurado que Catalunya no lo hará: «No cederemos ninguna competencia y cuando yo acabe mi presidencia yo creo que Catalunya tendrá más competencias que cuando empecé», ha expresado. Illa comparecerá el próximo miércoles 18 de diciembre en el pleno del Parlament para explicar los acuerdos de la Junta de Seguridad a petición de Junts, ERC, Comuns y CUP.