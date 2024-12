Les Corts piden un informe sobre la propuesta de Compromís para que diputados se posicionen sobre la dimisión de Mazón

El pleno de Les Corts de la próxima semana no debatirá finalmente la iniciativa parlamentaria presentada por Compromís en la que obligará a todos los diputados a posicionarse sobre si el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, debe dimitir o no por su gestión de la dana del pasado 29 de octubre ya que la Mesa de la cámara ha solicitado un informe jurídico sobre el texto.

De esta manera lo ha acordado en su reunión de este martes la Mesa del parlamento valenciano, que ha encargado un informe jurídico a los letrados sobre la proposición no de ley (PNL) impulsada por la coalición, dado que considera que esta iniciativa «no estaba en condiciones de ser incluida en el pleno», precisan fuentes de la Presidencia de Les Corts.

Según ha expuesto en la rueda de prensa posterior a la junta de síndics el portavoz de Vox, José Mª Llanos, el problema está en que la propuesta de Compromís no contempla la posibilidad del voto telemático, situación ante la que el PP ha acusado a la coalición de «trabajar poco».

Sin embargo, Compromís ha denunciado que se trata de un «atentado a la libertad de expresión», mientras que el PSPV ha considerado que este «requisito absolutamente mínimo» podría haber sido «subsanable» con «una mínima cortesía parlamentaria».

"como si quieren que vote haciendo el pino"

De un lado, Llanos ha contrapuesto la «inventada» del portavoz de Comrpomís, Joan Baldoví, al que ha acusado hacer «un teatro», con la «verdadera cara de la moneda» de lo que ha ocurrido, a su juicio, al tiempo que le ha reprochado su «patochada». «Es el circo al que nos tiene habituados», ha lamentado.

De hecho, ha negado que exista un «bloqueo» por parte del PP y Vox a esta iniciativa y ha recalcado que el «problema» ha estado en haber planteado Compromís una iniciativa «sin estar previsto» el voto telemático. «No tengo ningún problema en votar a mano alzada, como si quieren que lo haga haciendo el pino, Baldoví sería capaz de pedírmelo», ha afirmado Llanos.

Sin embargo, ha indicado que la PNL de Compromís «no se ha podido tramitar porque la Mesa ha solicitado un informe a los letrados porque Baldoví se ha empeñado en que esa votación fuera individualizada a mano alzada, cosa que no está previsto en nuestro reglamento, no hace falta que lo digan los letrados». «Pero hay un problema, el voto telemático no está previsto para ese tipo de votación, por eso se ha solicitado un informe», ha apuntado.

Ante esta situación, ha emplazado a Baldoví a «hacerlo bien» y ha garantizado que Les Corts debatirán «esta PNL y cualquiera, cuando esté bien presentada». «Pero no se puede en junta de síndics modificar lo que ha hecho la Mesa», ha agregado.

Para Llanos, «esa es la verdad» y no «las consecuencias teatrales que quiera sacar Baldoví y Compromís». «A ellos se las dejo», ha zanjado el síndic de Vox, que ha rechazado que con esta decisión de la Mesa «se vulneren los derechos de Compromís». «De la otra forma sí que se podían vulnerar los derechos de los que votan telemáticamente», ha advertido.

El pp acusa a compromís de "trabajar poco"

Desde el PP, Juanfran Pérez Llorca, ha vuelto a calificar de «sainete» la posición de Compromís y ha recalcado que la iniciativa «ya había sido rechazada por la Mesa porque había dudas de su legalidad, por eso no se ha podido incluir en el orden del día». «Cuando quien trabaja con poco rigor y muy poco, o cuando se juntan las dos cosas, pasa lo que pasa», ha asegurado.

En cualquier caso, ha negado que los 'populares' hayan «bloqueado nada» y ha acusado a la coalición de «trabajar poco» y de plantear «cosas absurdas»: «Nos da absolutamente igual si se plantea, ya se debatirá». En este punto, se ha dirigido a Baldoví: «Si quiere ver cómo vota el PP, ya lo verán, se encenderán las lucecitas y se ve cada diputado lo que vota».

No obstante, ha lamentado que a Compromís el resultado de la votación «le da igual» porque lo que quieren es «un circo, un teatro y no colaborar», al tiempo que ha afeado a la coalición que pretendan «mandar con 15 diputados». «Eso no es respetar las reglas del juego y la democracia», ha avisado.

Asimismo, Pérez Llorca ha mostrado «preocupación al ver al señor Baldoví, con tanta experiencia, y que no sea capaz de aplicar las normas o ni siquiera conocerlas». «Plantea decirle a un señor que dimita cuando ya ha dicho que no y que tiene el apoyo de su partido», ha indicado sobre Mazón. Ante este escenario, ha retado a Baldoví a presentar una moción de censura: «Eso es lo que dice la ley, pero como no tienen mayoría, buscan el circo».

"atentado a la libertad de expresión"

De su lado, Joan Baldoví ha calificado de «atentado a la libertad de expresión» que se «impida» debatir esta iniciativa en Les Corts y ha afeado tanto al PP como a Vox su «cobardía». «Si alguien tenía alguna duda, hoy ha quedado totalmente disipado», ha sostenido.

Baldoví ha acusado a estas dos formaciones, exsocios de gobierno en el Consell, de «impedir de manera absolutamente torticera que se debata en Les Corts lo que pide más del 80 por ciento de los valencianos, la dimisión de Mazón». «Habíamos presentado la PNL para debatirla en este pleno y el PP y Vox han votado en la Mesa que no se pudiera debatir por una cuestión de forma porque podía vulnerar el voto telemático», ha argumentado.

Ante esta situación, ha expuesto, Compromís «ha dicho que ningún problema, que la corregimos y que se vote como todas, pero no lo han aceptado», ha criticado. «Quitábamos esa línea para que se pueda debatir», ha concretado. Sin embargo, ha afeado al PP y Vox que hayan puesto «la excusa del sistema de votación» para «impedir» que se debata.

«De aquí al día 19 los letrados podrían haber hecho el informe y determinado si se vulneraba --el voto telemático--, pero no hemos podido de ninguna de las maneras. Hemos dicho que podíamos haberlo corregido de manera oral u escrita, como se ha hecho en otras ocasiones, pero hoy han conseguido --el PP y Vox-- que, de momento, nuestra proposición no se pueda debatir», ha continuado.

El síndic de Compromís ha reflexionado con que la posición del PP «alguien la podía entender» al tratar de «proteger a su presidente», pero ha considerado «absolutamente inexplicable» la postura de Vox de «intentar proteger a Mazón e impedir que se pueda votar». Una muestra que ha calificado de «auténtica cobardía».

Pese a ello, ha asegurado que Les Corts «se tendrán que pronunciar sobre si Mazón debe continuar o no» y que Vox «no se podrá escapar de decir si quiere ser cómplice de que siga siendo president de la Generalitat». Y ha avanzado que en enero Compromís «volverá a proponer la misma PNL para que cada diputado vote en conciencia si --Mazón-- debe continuar o no».

El pspv habla de "indecencia"

Mientras, desde el PSPV, José Muñoz ha censurado la «absoluta opacidad» que sufren Les Corts con un «cordón sanitario» fruto del «miedo a que se debatan iniciativas» como la de Compromís, lo que demuestra, a su juicio, que el jefe del Consell está «en el peor momento de su mandato». «Las pruebas son evidentes», ha sostenido el síndic socialista, que ha calificado de «vergüenza» la situación. «Mazón tiene una inseguridad brutal y lleva a evitar que se voten propuestas que no le interesen», ha denunciado.

Así, ha lamentado que el PP y Vox «se hayan negado a debatir una iniciativa alegando un requisito absolutamente mínimo» y que, según ha incidido, «podría haber sido subsanable con una mínima cortesía parlamentaria» como se ha hecho durante los mandatos del Botànic. Por ello, ha considerado «una excusa», además de una «indecencia», el motivo alegado para no debatir esta propuesta en el próximo pleno de Les Corts cuando es algo «subsanable». «Si esto se aplicara de manera extensiva, no podríamos debatir ninguna iniciativa», ha señalado.