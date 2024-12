Ayuso insta a seguir trabajando por los afectados por la dana: "Esto va para largo y tendremos que echar el resto"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha destacado la importancia de «seguir trabajando» por los afectados por la trágica dana de Valencia, que ha acabado con la vida de más de 220 personas, al tiempo que ha advertido que «esto va para largo y surgirán nuevas necesidades». «Tendremos que echar el resto».

Así lo ha aseverado la dirigente madrileña en declaraciones a los medios al término de la misa funeral en memoria de las víctimas de la riada que se ha celebrado este lunes en la Catedral de València.

Ayuso, que ha suspendido el viaje que tenía previsto al Gran Premio de Fórmula 1 de Abu Dabi para asistir al acto, ha comentado que «lo importante son los momentos». «Y no sé cuándo va a haber otro. Yo solo sé que había este, que este era el importante. Este es el momento en el que tantas familias necesitan consuelo y cercanía y creo que para eso tenemos que estar todos los españoles al servicio de los demás cuando las cosas vienen mal dadas», ha argumentado.

La presidenta de Madrid ha detallado que ha tenido la oportunidad de hablar con varios alcaldes de la zona afectada para «ver en qué podemos seguir siendo de ayuda». «Y eso es todo lo que vamos a hacer, no dejarles en ningún momento solos y, además, saber que esto va para largo, que van a surgir nuevas necesidades y tendremos que echar el resto», ha recalcado.

"no ha visto" a mazón

Preguntada por cómo ha visto al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha contestado: «No lo sé, no lo he visto porque yo estaba en otro banco por detrás, he visto lo que es una misa».

Y ha reiterado que al final sí que ha podido hablar con algunos alcaldes y con familias. «Hay un hondo dolor aquí dentro que va a tardar muchísimo en recuperarse, en resarcirse tanta gente de tanto daño; pérdidas de viviendas, de familias, de vidas, de padres, de demás... Es tremendo lo que ha pasado y todavía lo que queda, es muy reciente. Así que nuestro cariño y todo lo que podamos hacer por ayudar», ha deseado.

Sobre la ceremonia religiosa, la ha calificado como «emotiva y muy triste a la vez, porque sentir tantas familias aquí dentro la verdad es que ha sido una grandísima pena».

Y acerca de la presencia de los Reyes, ha manifestado que «ha reconfortado mucho a las familias, que han aplaudido y se han sentido arropadas». «¿Qué más se puede hacer en estos momentos que gestos, pero de todo tipo. Y ahora pues a seguir trabajando por todos ellos», ha resuelto.