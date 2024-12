Los trabajos de retirada de lodo y limpieza de garajes y sótanos en los municipios afectados por la dana avanzan «a buen ritmo» y se intensificarán en el puente festivo, durante el que se prevé también una mayor afluencia de voluntarios a estas zonas. Concretamente, este jueves se realizan un total de 108 intervenciones y se prevé «incrementar y avanzar este número» en los próximos días.

De esta manera lo ha expuesto la recién nombrada secretaria autonómica de Emergencias, Irene Rodríguez, en declaraciones a los medios tras la reunión del Centro de Coordinación Operativo Integrado (Cecopi) de este jueves, órgano del que asume la portavocía, según ha informado.

Ante la previsión del incremento del número de voluntarios que se desplacen a las zonas afectadas, coordinados por la Plataforma del Voluntariado, el Cecopi ha instado a cumplir las recomendaciones sanitarias y de seguridad.

En este sentido, Rodríguez ha agradecido la colaboración de personas voluntarias «porque toda ayuda es buena y va a ayudarnos a avanzar más rápidamente», pero ha insistido en la importancia de que cumplan «todas las medidas de seguridad», en especial en cuanto a la actuación en sótanos y garajes.

Así, ha subrayado que las personas voluntarias «que no estén acreditadas para hacer esas tareas se dediquen a hacer otras que son también muy importantes» y no entren a estos espacios confinados, «a no ser que ya estén cerrados y se puedan acceder en condiciones de seguridad». «Es una de las cuestiones que nos preocupa y pedimos la colaboración de todas las instituciones y organismos», ha agregado.

Compaginar las actuaciones

Al mismo tiempo, y ante la «gran afluencia» de personal trabajando en esas zonas, ha informado de que la intensidad de los trabajos en garajes y sótanos, que avanzan «a buen ritmo», se va a mantener durante todo el puente. «Tenemos que compaginarlo», ha señalado.

La secretaria autonómica ha concretado que durante este jueves se están realizando 108 intervenciones en este tipo de instalaciones y ha avanzado que durante el fin se semana se prevé «incrementar y avanzar este número». También ha resaltado la previsión de incrementar el número de efectivos de policías locales y la Policía de la Generalitat durante el puente y de «reforzar» algunas patrullas.

Paralelamente, ha hecho hincapié en que una de las «principales preocupaciones y tareas» del Consell son las ayudas a los afectados por la dana y, al respecto, ha subrayado que este miércoles se amplió hasta el 2 de enero el plazo para solicitarlas. También ha destacado que se ha incrementado la dotación presupuestaria con el propósito de que lleguen «cuanto antes al mayor número de personas».