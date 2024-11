El conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ha asegurado que «entiende, comprende y respeta la opinión de los valencianos, sobre todo en una situación como la que hemos vivido». «Es un pesar que tenemos todos», ha manifestado.

En estos términos se ha pronunciado este sábado en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), al ser preguntado por los medios de comunicación sobre la manifestación de esta tarde en València para pedir la dimisión del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón.

«Y es un derecho democrático que tenemos todos los valencianos para mostrar nuestra opinión», ha sostenido el conseller, quien ha señalado que espera que la marcha «se desarrolle con la máxima normalidad». «Y que todos podamos interpretar la opinión o trasladar la opinión que tenemos al respecto», ha apostillado".

En este sentido, ha insistido: «Máximo respeto a estas personas que sabemos que están sufriendo mucho y lo que tenemos que hacer nosotros es seguir trabajando para que recuperen la normalidad lo más pronto posible».

Ante la posibilidad de nuevos enfrentamientos entre los agentes y los manifestantes, ha apuntado que es Delegación del Gobierno «la que pone las normas de cómo se tiene que desarrollar una manifestación». «Y también hay que defender el patrimonio cultural de la ciudad de València o de toda la Comunitat», ha agregado, y ha defendido que es «importante que se desarrolle con la máxima normalidad y que --los manifestantes-- puedan expresar su opinión democráticamente».

"no sé ni cuánto va a ser mi remuneración"

Preguntado por si el PP está en contacto con Vox para garantizar que la formación no apoye una hipotética moción de censura, ha resaltado que «lo importante» es «trabajar por todos los ciudadanos». «En estos momentos es nuestra prioridad como lo he ido transmitiendo desde que me incorporé al puesto», ha asegurado.

Igualmente, sobre si conocía cuál será su sueldo como conseller, ha destacado que puede transmitir aquello que «siempre» ha hecho cuando le «han ofrecido un cargo público»: «Nunca he preguntado cuánto voy a cobrar».

«Estamos para el servicio público y, sinceramente, no sé ni cuánto va a ser mi remuneración y si voy a cobrar igual, menos. Pero es que no es mi preocupación; mi preocupación actualmente es trabajar para los valencianos», ha concluido.