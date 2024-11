El nuevo servicio Bilbaobizi contempla el pago con Barik "en un futuro" y permitirá elegir tarifa habitual u ocasional

El pleno ordinario del Ayuntamiento de Bilbao de este jueves ha aprobado, inicialmente, la ordenanza que regulará los nuevos precios del servicio de préstamo de bicicletas eléctricas, así como el reglamento regulador de las condiciones de uso de Bilbaobizi, que contemplan el pago con Barik «en un futuro», aunque, de momento, se realizará solo con tarjeta de prepago, crédito o débito, y permitirá a los usuarios elegir tarifa habitual u ocasional, de 25 euros y 10 euros al año, respectivamente.

Tras su aprobación inicial, y después de incluir 18 de las 40 enmiendas presentadas por los grupos políticos de la oposición, la ordenanza y el reglamento se someterán a exposición pública durante un mes para recibir las alegaciones oportunas de colectivos y ciudadanía.

La edil de Movilidad y Sostenibilidad, Nora Abete, ha destacado que la aprobación de esta ordenanza y reglamento, que ha contado con el apoyo de PNV, PSE y EH Bildu, va a permitir poner en marcha un nuevo servicio de BilbaoBizi, que en 2023 superó los dos millones de alquileres, «multiplicando por diez los datos registrados hace una década».

Abete ha señalado que el nuevo servicio Bilbaobizi aborda un ajuste en las tarifas del servicio, de forma que el nuevo esquema de precios «da respuesta al crecimiento de la demanda». Para «equilibrar la oferta y mejorar el acceso, se introducen medidas como el pago por uso que favorece a las personas que utilizan el servicio de manera habitual», ha apuntado.

Abete ha precisado que habrá dos tipos de abonos, uno para personas usuarias habituales y otro para ocasionales, con tarifas por tiempo de uso moduladas en franjas de minutos. Este modelo, ha asegurado, busca «premiar a quienes utilizan la bicicleta como medio de transporte cotidiano, incentivando hábitos sostenibles y saludables».

En el caso de los usuarios habituales la cuota será de 25 euros al año, y para el uso ocasional será de 10 euros al año. Al contratar el abono habitual, la cuota adicional por cada uso, en función del tiempo de disponibilidad, será «más ventajosa» que si se dispone de abono ocasional.

Con objeto de facilitar la transición al nuevo sistema de abonos, que entrará en vigor previsiblemente en el mes de abril del próximo año, a partir del 1 de enero de 2025 no se realizarán nuevas altas en el servicio, aunque se podrán renovar las existentes. A la finalización del servicio actual, todas las personas usuarias del servicio recibirán el dinero correspondiente al periodo del abono contratado y no disfrutado.

El doble de bicicletas

Por otro lado, Abete ha avanzado que, para incentivar el «buen uso de la bicicleta en la ciudad», el nuevo servicio de Bilbaobizi contará con el doble de bicicletas que existen en la actualidad, de forma que pasará de 700 unidades a 1.250 y aumentará el número de estaciones de 46 a 68. Todas las bicis serán nuevas y dotadas de sistemas de anclaje antivandálico, que «mejorarán su seguridad y durabilidad», ha añadido.

También se ampliará el número de puntos de anclaje para atender a la alta demanda existente en las zonas altas de la ciudad. Además, como novedad, se incorporarán estaciones virtuales para cubrir necesidades puntuales de disponibilidad del servicio por eventos, obras o actos.

En cuanto a las enmiendas incorporadas, Abete ha asegurado que, gracias a estas aportaciones, la ordenanza y el reglamento dotan al servicio de «mayor seguridad jurídica regulando la edad mínima de acceso, el horario, el tipo de sanciones y la forma de pago».

Asimismo, como novedad, en el servicio, además de incluir los pagos con tarjeta de crédito o débito, se ha incluido, a propuesta de EH Bildu la posibilidad de incorporar tarjetas prepago y también la posibilidad de fijar un tope al costo anual.

Precisamente, ha destacado, en base a una de las enmiendas aceptadas parcialmente se podrá admitir «en un futuro» como medio de pago «cualquier tarjeta que nos sirva para pagar en el transporte público de Bizkaia, como podría ser la tarjeta Barik o cualquiera que existiera en el futuro», lo que «no depende de este ayuntamiento, sino del Consorcio de Transportes de Bizkaia». «Nos comprometemos a poner en marcha todos los medios de pago posibles que faciliten el uso a la ciudadanía», ha insistido.

Abete se ha mostrado convencida de que el servicio de Bilbaobizi va a ser «mejor» y ha destacado que habrá «el doble de bicicletas en la ciudad, con 68 puntos en aquellos barrios a los que, a día de hoy, no llegamos».

Oposición

El concejal de EH Bildu Xabier Fernández ha confiado en que en «un futuro próximo, se pueda pagar con la tarjeta Barik para fomentar la intermodalidad tan pronto como el Consorcio del Transporte la haya adaptado para ello» y ha considerado que «no era de recibo que el pago tuviera que hacerse a través de una tarjeta de crédito».

Además, ha defendido el establecimiento de un límite tarifario con el objetivo de «no penalizar a los ciclistas que utilizan el servicio con asiduidad», y ha recordado que el equipo de Gobierno proponía «pagar una cantidad fija y cobrar un extra por cada desplazamiento».

En cuanto a la ampliación de los puntos de préstamo, ha propuesto colocarlos en Peñascal, Uretamendi, Zurbaranbarri, El Fango, Artatzu Goiko, Irala, BilboRock, Lezeaga, Masustegi, Karamelo, Zorroza, Solokoetxe, Arbolantxa, Bilbao La Vieja, Buia, Elorrieta, Eperiaga, San Adrián, Miribilla y Begoña, entre otros.

Como aspecto «negativo», ha señalado que no se amplíe el servicio a 24 horas todos los días del año y ha considerado «imprescindible» aprovechar los estudios de uso que tienen el Ayuntamiento y las empresas y «determinar claramente cuáles son los movimientos, sentidos y frecuencias para determinar a la mayor brevedad quién y dónde se utiliza el servicio para ir al trabajo o a estudiar y cuándo como desplazamiento normal».

En su opinión, sería posible establecer una serie de «experiencias limitadas, sobre todo en aquellos lugares donde el Metro no funciona de noche».

El concejal del PP Ángel Rodrigo, cuyo grupo se ha abstenido en la votación de la ordenanza y el reglamento, ha considerado que el objetivo de «universalizar el servicio, que cada vez se use más este servicio, es incompatible» con las tarifas planteadas.

«Encarecer el uso por el servicio es difícilmente comprensible que sea compatible con que lo usen más y más personas», ha reiterado, para apostar por los abonos, trimestrales o mensuales, para aquellas personas que lo usan de un modo «más extensivo».

También ha lamentado que se hayan rechazado las enmiendas del PP para incrementar las sanciones por actos vandálicos, al tiempo que se ha mostrado satisfecho por las enmiendas incorporadas que «vienen a dotar de mayor seguridad jurídica al servicio, tanto al usuario como al prestatario, a mejorar el servicio en algunos aspectos y a abrir la puerta a futuro de la incorporación del sistema de pago Barik, o el que tengamos entonces, para el uso de este servicio».

La portavoz de Elkarrekin Bilbao, Ana Viñals, ha criticado que lo que se ha aprobado ha sido «una subida del precio en los abonos y la implementación del sistema de pago por uso de la bicicleta», con lo que «las personas usuarias y la movilidad ciclista en Bilbao, pierden».

Además, ha remarcado que, con la aprobación de esta ordenanza y reglamento, «de momento no se va a poder pagar con Barik» y ha insistido en que «la demanda de la ciudadanía es que mejore el servicio, no que se tenga que cobrar por el uso para ello». No obstante, ha votado en contra de la ordenanza pero se ha abstenido en el reglamento porque «tiene cuestiones obviamente positivas», como que da mayor seguridad jurídica al servicio.