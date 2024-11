El síndic del PSPV-PSOE en Les Corts, José Muñoz, ha comparado la gestión de la DANA y las inundaciones que asolaron el pasado 29 de octubre numerosos municipios en la provincia de Valencia por parte del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, con la del accidente de metro de València en el año 2006. «Ahora ya no tienen un maquinista al que echarle la culpa. Su maquinista es la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ)», ha reprochado.

Así se ha pronunciado Muñoz durante su primera intervención en el pleno de Les Corts, donde Mazón ha comparecido para dar cuenta de la gestión de la DANA.

El síndic ha acusado al PP de utilizar «la peor estrategia de manipulación» en la que ha calificado como «la peor tragedia en la Comunitat Valenciana» y ha comparado la gestión de las inundaciones con la que el PP, que ocupaba la Generalitat con Francisco Camps de 'president', utilizó tras el accidente de metro de València, que dejó 43 fallecidos y 47 heridos el 3 de julio de 2006.

«Toda su teoría se basa en que era una tragedia inevitable. ¿Recuerdan aquello? El accidente de metro fue inevitable. Pero ahora ustedes ya no tienen un maquinista al que echarle la culpa. Su maquinista es la Confederación Hidrográfica», ha aseverado Muñoz.

En este contexto, Muñoz ha advertido a Mazón que la «manipulación de las tragedias» termina «haciendo que el presidente de la Generalitat no pueda salir a la calle». En la calle, Valencia se levantará; pero ahora mismo lo que está Valencia es levantada contra usted", ha sostenido.

"no falló todo, falló usted"

Muñoz, que ha iniciado su intervención transmitiendo sus condolencias a las familias y seres queridos de los 216 fallecidos y su apoyo a los familiares de las 16 personas desaparecidas, así como agradeciendo a los alcaldes, concejales y voluntarios, ha acusado a Mazón de «intentar salvarse políticamente» y ha denunciado que «no ha contestado a lo importante», como «¿por qué enviaron la alerta tan tarde?» o «por qué nadie podía ponerse en contacto» con él.

«No falló todo; falló usted, señor Mazón. No nos ha explicado por qué en la peor tragedia de la Comunitat Valenciana usted estaba ilocalizable». «¿Por qué ese apagón?», se ha preguntado Muñoz, que ha recalcado que el apagón «no fue de la Confederación Hidrográfica del Júcar», sino de.l 'president'. «Ese apagón fue suyo, señor Mazón», le ha espetado, al tiempo que ha planteado si la alerta se envío «tan tarde» porque Mazón «no estaba donde tenía que estar» y le estaban esperando para mandarla.

Asimismo, Muñoz ha criticado que Mazón «miente de manera deliberada» y ha ido a «no asumir responsabilidades», así como que el 'president' haya insistido en los últimos días en que «no tiene ningún tipo de responsabilidad en el Cecopi»: «En el momento en que hizo usted esa afirmación, ya dimitió de facto». «¿A esas personas que están trabajando, les va a mirar a los ojos y les va a decir que usted no tenía ningún tipo de responsabilidad?», ha cuestionado.

"tacticismo absolutamente indecente"

En cuanto a la reestructuración del Consell anunciada por Mazón, Muñoz ha insistido en que el 'president' está «intentando salvarse políticamente mediante un tacticismo absolutamente indecente» y de plantear «una crisis de gobierno que sirva de cortafuegos». Ha añadido que «si este cambio de gobierno acaba siendo que nadie vale, que ninguno sirve y que tienen que cesar los consellers y las conselleras, probablemente el problema no son ellos; probablemente el problema sea usted, señor Mazón».

En la misma línea, ha afirmado que «servir la cabeza de consellers en bandeja de plata» es algo que «no sirve absolutamente para nada». «Su consellera de Interior --Salomé Pradas-- no ha estado a la altura, pero sí que estaba donde tenía que estar en el momento en el que tenía que estar», ha enfatizado, al tiempo que ha acusado a Mazón de generar «inseguridad y miedo» en la población.

Además, también ha afirmado que Mazón ha generado «una crisis institucional sin precedentes». «Mire que ha habido presidentes nefastos del Partido Popular que han generado crisis reputacionales e institucionales a la Comunitat Valenciana, pero usted los ha superado», ha destacado.

Pide a mazón "que se vaya"

Por ello, igual que previamente había hecho la secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha reclamado a Mazón «que se vaya», algo que ha apuntado que pensaban que «lo haría de 'motu proprio'», pero «sigue aferrado al cargo».

En este contexto, ha considerado que «una simple dimisión» de Mazón no cambia nada, ya que cree que continuará «el pacto de gobierno con los negacionistas del cambio climático» --en referencia a Vox--, por lo que «sería lo mismo con un presidente igual o peor» que Mazón y «ante una emergencia volverían a actuar de la misma manera», algo que «no lo quiere ningún valenciano y valenciana».

Otra posibilidad, ha continuado, era una convocatoria electoral, pero Muñoz ha defendido que «este es el momento de quitar el fango y no de poner las urnas» y que no deben «distraerse ni un solo momento de reparar, reconstruir y darle esperanza a la ciudadanía».

«Usted está absolutamente incapacitado para conducirla», ha reiterado, por lo que ha planteado lo que ha calificado como «una respuesta responsable, que responda a la emergencia climática y que no esté gobernada por un presidente negligente e incompetente».

"presidente técnico" y elecciones en 2025

Al respecto, ha señalado que los partidos de Les Corts deben «tomar decisiones» y ha exigido al PP que destituya a Mazón y que «nombren a un presidente técnico y de transición, en el que no estén, evidentemente, los negacionistas».

«Para ello, tendrán todos los votos del Partido Socialista, sin contraprestaciones. No queremos sillones, no queremos puestos, no queremos nada a cambio, no queremos entrar en el Ejecutivo», ha asegurado.

No obstante, ha puesto tres condiciones: que nombren a «un presidente temporal con un perfil técnico»; que este máximo mandatario «haga de la recuperación y de la reconstrucción un proceso abierto y colaborativo, en el que participen todos los grupos parlamentarios, excepto Vox, y la sociedad civil»; y que, tras culminar la fase de reconstrucción «urgente», convoque elecciones en 2025 para «devolver la voz a la ciudadanía».

«Esta es la mano que los socialistas valencianos tendemos al Partido Popular. Somos conscientes de que proponemos una solución sin precedentes, pero ante una tragedia de esta magnitud, no podemos estar parados. Debemos tomar decisiones», ha insistido.

Por último, Muñoz ha mandado un mensaje a la ciudadanía y ha garantizado que el PSPV «estará a la altura de las circunstancias», tendrá «altura de miras» y trabajará «con responsabilidad». «No queremos aprovechar para nada esta situación; lo que queremos es ayudar a la ciudadanía a levantarse, porque todos unidos lo volveremos a hacer. Para todos aquellos que siguen peleando para tener un futuro, del lodo crecen las flores más altas», ha concluido.