The Godfathers recalan este sábado en Bilbao con la gira 35 aniversario de su exitoso disco "Birth School Work Death"

La banda británica de rock & roll primitivo The Godfathers recalan este sábado en Bilbao con un concierto especial donde interpretarán al completo el que fuera su segundo disco de estudio, el emblemático y más exitoso disco «Birth School Work Death», publicado en 1988. Antes de ellos actuarán durante la velada Las Furias y The Fuzzy For Her.

El triple cartel está programado en la sala Santana 27 de la capital vizcaína a partir de las 20.00 horas (19.30 horas apertura de puertas) y las entradas cuestan 17 euros en anticipada y 20 euros en taquilla, tal y como ha informado en una nota la promotora Undercover Producciones.

The Godfathers se fundaron en 1985 como quinteto y publicaron su debut «Hit by Hit» en 1986, donde recopilaron sus singles iniciales. Dos años después, la misma formación original, de la que solo continúa en la actualidad el vocalista Peter Coyne al frente, lanzaron «Birth School Work Death», que fue saludado como uno de los discos fundamentales del género de los publicados durante la década de los ochenta del pasado siglo.

Hasta 1995, con varios cambios en su formación, publicaron otros cuatro discos más hasta que la banda decidió hacer un parón y dejar los escenarios de forma temporal.

El grupo retomó en 2008 su actividad con una gira que se prolongó durante un año, de nuevo con la formación original, integrada por Peter Coyne al micro, Mike Gibson y Kris Dollimore a las guitarras, Chris Coyne al bajo y George Mazur a la batería.

Ya en 2013, el grupo publicó un nuevo disco con nuevas canciones, su séptimo trabajo, titulado «Jukebox Fury», al que siguió en 2017 «A Big Bad Beautiful Noise».

Seis años después, la banda retomó su trayectoria con la publicación de un nuevo álbum 'Alpha Beta Gamma Delta', disco descrito por el cantante principal y miembro fundador de la banda, Peter Coyne, como «un torbellino de fuerza sónica».

Desde entonces, a Peter Coyne le acompaña en directo la formación que se estrenó a finales de 2019 en una gira por España prepandemia, integrada por el guitarrista Richie Simpson y el baterista Billy Duncanson (ambos anteriormente en Heavy Drapes & Baby's Got A Gun), el bajista Jon Priestley de la banda punk The Damned, y otro nuevo guitarrista, Paul Humphreys, reclutado el año pasado.

«Birth, School, Work, Death» fue producido por Vic Maile, ingeniero que participó en la grabación de discos legendarios como el «Live at Leeds», de The Who, o el «Ace of Spades», de Motörhead, y que también se hizo cargo del siguiente trabajo de los Godfathers, «More Songs About Love and Hate» (1989).

El grupo conmemoró el lanzamiento del álbum en una extensa gira celebrada durante 2023 y han decidido continuar este 2024 con los conciertos, en los que interpretan íntegro su icónico álbum «Birth School Work Death», junto a clásicos de sus otros álbumes y temas favoritos de sus fans. Este nuevo tour, tal y como ha anunciado la banda, es «un inciso antes de su próximo disco de estudio».

Gira española

El grupo está llevando a cabo esta semana una gira española y, además de recalar este sábado en Bilbao, han actuado el miércoles 13 en Madrid, al día siguiente en Valencia y este viernes en Zaragoza, para concluir tras Bilbao el domingo en Badalona.

En la fecha de Bilbao les precederán sobre el escenario los burgaleses The Fuzzy for Her (20.00 horas) y la banda de garage punk rock nacida en Barcelona en 2007 Las Furias.

El grupo, fundado en 2007, está liderado por Barbarella Guitarra Lanzallamas y Onne Wan Bajo Dinamita que decidieron iniciar este nuevo proyecto juntas tras disolver su anterior banda, Las Perras Del Infierno.

Barbarella y Onne Wan llevan más de 20 años tocando juntas y les acompaña en la actualidad para completar la formación el batería Ricky Vallbona.

Las Furias han compartido escenario con bandas como MC5, Nina Hagen, The Rezillos, Handsome Dick Manitoba, The Cynics o The Mooney Suzuki entre otros y debutaron en 2008 con un primer álbum, «Disco Dinamita», bajo la supervisión del ex de Radio Futura Enrique Sierra.