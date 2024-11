Ayuso carga contra García por jugar "con la salud" de los funcionarios: "Buscan colapsar el sistema público"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado este jueves contra la ministra de Sanidad, Mónica García, por «jugar con la preocupación y con la salud» de los funcionarios, buscando «colapsar el sistema público».

«Aquí, como en toda España, faltan médicos y el sistema sanitario público y privado, los dos, no pueden más porque no pueden afrontar el crecimiento de población y el envejecimiento de la misma. Y por eso hay que prepararnos para el futuro, pero tenemos a una ministra que solamente está haciendo de sindicalista nuevamente», ha lanzado la dirigente regional durante el Pleno de la Asamblea a raíz de una pregunta sobre Muface del portavoz 'popular', Carlos Díaz-Pache.

Para Ayuso, García «lo único que está haciendo es jugar con la preocupación y con la salud de millones de ciudadanos y de funcionarios porque ha de saberse que un millón y medio de funcionarios van a poder perder su asistencia». En este sentido, ha sostenido que «1,5 millones de funcionarios van a poder perder su asistencia sanitaria».

«Eso significa que ya la Comunidad de Madrid, que en 2023 tuvo 125.000 nuevas tarjetas sanitarias, tendría que afrontar de golpe unas 236.000. Es decir, buscan colapsar el sistema público, también en la sanidad, para reventarnos en Madrid», ha expuesto.

A su parecer, «los de la pancarta» buscan, «como hacen con la Universidad», reventar lo «público». «Coloco amigos, monto chiringuitos y destrozo lo público. Son una casta y un poder contra el ciudadano, contra el particular, contra el paciente, contra el alumno. No respetan los títulos, no respetan nada, porque se creen por encima del bien y del mal», ha espetado.

En este sentido, les ha trasladado que les tendría «que dar vergüenza» hacerle esto «a la Sanidad». «Eliminar Muface, además, supondría que entre 35.000 y 39.000 familias irían a la calle. Así que, por favor, lo único que se les pide es que entre ministerios, aunque se odien, por una vez se pongan de acuerdo. Que el de Sanidad hable con el ministerio que lleva la función pública y arreglen ese desaguisado, porque lo vamos a pagar todos los ciudadanos», ha indicado a continuación, al tiempo que ha alertado de que se van a «desbordar las listas» y va a «empeorar la calidad de la Sanidad».

En esta línea se ha pronunciado también Díaz-Pache, quien ha afeado que un año después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, perpetrase «un gobierno con Mónica García como ministra de Sanidad» un millón y medio de funcionarios puedan quedarse «sin la asistente sanitaria que reciben y desembocar de forma caótica en la sanidad pública para colapsar el sistema».

«Enhorabuena más Madrid. Hacen una excelente gestión. Igual de buena la gestión que ayer que alfombraban en los pasillos de la Asamblea con pétalos de rosa el camino de Begoña Gómez», ha lanzado.