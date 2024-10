Profesionales de Atención Primaria deciden "pasar a la acción" y plantean dejar de realizar tareas burocráticas

Lehen Arreta Arnasberritzen (LAA), plataforma que agrupa a profesionales de Atención Primaria (AP), ha anunciado que han decidido «pasar a la acción para frenar la crisis estructural que enfrenta el modelo de atención en el País Vasco» y han hecho un llamamiento para dejar de realizar una serie de tareas burocráticas.

En una rueda de prensa celebrada este sábado en Bilbao, esta pltaforma ha explicado que, tras años de denuncia y «propuestas sin materializarse», han decidido lanzar la campaña «Hacer bien/ondo egin», centrada en «desburocratizar el trabajo y asegurar una atención sanitaria de calidad».

En la comparecencia, han señalado que la Atención Primaria (AP) es un modelo centrado en la persona, su contexto social y comunitario y destaca por «su accesibilidad, equidad, coordinación y longitudinalidad», lo que implica, a su juicio, el seguimiento por un mismo médico a lo largo del tiempo, «lo que reduce la mortalidad hasta un 25%».

La plataforma ha afirmado que, desde hace años, vienen denunciando que la Atención Primaria «está en crisis y necesita una reforma estructural». Según ha recordado, en 2017, la plataforma Lehen Arreta Arnasberritzen (LAA), formada por profesionales de AP, surgió con el respaldo de 700 miembros, proponiendo mejoras concretas como la autonomía de los centros de salud y la descentralización del sistema sanitario, además de evaluar el impacto de las Organizaciones Sanitarias Integradas (OSIs) en la Atención Primaria.

Desde Lehen Arreta Arnasberritzen han manifestado que, aunque la Atención Primaria está presente en los planes de Osakidetza, las propuestas planteadas desde 2017 «no se han materializado».

Por ello, «cansados de promesas sin acciones», han decidido lanzar la campaña «Hacer bien/ondo egin» para exigir «la implementación real de las reformas necesarias y mejorar la calidad asistencial».

Con esta campaña, LAA propone dejar de realizar tareas burocráticas que no corresponden a la Atención Primaria y que «sobrecargan» a los profesionales, como la gestión de Incapacidades Temporales para pacientes hospitalizados o la tramitación de certificados médicos de aptitud, entre otras.

A su juicio, esta sobrecarga burocrática no solo reduce el tiempo para la atención directa, sino que también «pone en riesgo la seguridad de los pacientes, al limitar la capacidad de seguimiento adecuado de sus tratamientos».

Por ello, con esta campaña, según han explicado, van a dejar de tramitar una serie de gestiones administrativas que corresponden al segundo nivel según las propias instrucciones de Osakidetza o que no deben hacerse en atención primaria.

Esas gestiones, según han detallado, son firmas digitales que no sean para carpetas de salud; volantes de ambulancia no solicitados en Atención Primaria (AP); tratamientos no prescritos en AP; incidencias con medicamentos no prescritos en AP; consentimientos informados de pruebas no solicitadas en la Atención Primaria; informes de Embarazo; petición de pruebas complementarias no solicitadas en AP; derivaciones a otras especialidades sugeridas por el 2º nivel; nueva derivación 2º nivel por inasistencia; justificantes de reposo; justificantes de ausencia de menores o certificados médicos de aptitud.

Asimismo, han indicado que no se iniciará ningún proceso de Incapacidad temporal (IT) en Atención Primaria cuando el paciente haya sido valorado y tratado inicialmente en otro nivel asistencial.

Según han manifestado, el objetivo de esta campaña es «claro» y es dedicar tiempo a lo que genera impacto en la salud, es decir, una atención médica centrada en la promoción, prevención y tratamiento, y reducir la carga de tareas administrativas.

LAA ha hecho un llamamiento a todos los profesionales de Atención Primaria a secundar la campaña, «recuperando el espíritu reivindicativo de 2019» y ha exigido a las autoridades sanitarias, tanto de las OSIs como de Osakidetza, que «asuman la responsabilidad y ejecuten las reformas necesarias».