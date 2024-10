Sanidad reorganizará la Atención Primaria: la jornada ordinaria será de lunes a viernes y sábados solo guardias

La Conselleria de Sanidad plantea una reorganización de la Atención Primaria a partir de 2025 de modo que la jornada ordinaria será de lunes a viernes y reserva los sábados en exclusiva para guardias de atención continuada, con la correspondiente retribución complementaria. Esta modificación supone que las horas que el personal sanitario trabajaba hasta ahora los sábados para completar su horario pasarán a realizarlas por las tardes.

Así, lo ha explicado este lunes el conseller Marciano Gómez a los medios antes de reunirse con los directores de Atención Primaria de todos los departamentos de salud y los gerentes de las Agrupaciones Sanitarias para analizar un plan integral de mejora de la atención primaria y el nuevo decreto, que prevé poder aprobar en unas dos semanas porque las negociaciones con los sindicatos «va bastante bien».

Gómez ha explicado que esta reestructuración, que ahora presentará en Mesa Sectorial, quiere implantarse el primer trimestre del de 2025 con el objetivo de «ajustar la jornada a la realidad» de la asistencia en los centros de salud ya que se ha comprobado que los sábados «no es una prestación programada, sino de urgencias», mientras que hace falta incrementar las citas que se ofrecen por las tardes.

En la actualidad, el personal sanitario de atención primaria trabaja una media de ocho sábados al año para completar el cómputo anual de la jornada ordinaria. A partir de ahora, esas horas las realizarán por las tardes y los sábados se retribuirían como guardias desde las 8 horas y no desde las 15 horas siguiendo la normativa de guardias. Además, Gómez ha resaltado que con este cambio se facilita también la vida familiar del personal sanitario.

Al respecto, ha aclarado que se trata de una reorganización que «no implicaría disminución horaria, cuya reducción a 35 horas semanales para todo el personal de centros sanitarios se implementará en los términos previstos en el Acuerdo de la Mesa General de Negociación de personal funcionario, estatutario y laboral de la Generalitat».

Además, ha anunciado que en este plan integral se está trabajando también en un modelo «absolutamnete innovador» de agenda única para cada profesional de atención primaria y «después homogeneizarla en la medida de lo posible» porque «cada facultativo conocer las características de su grupo, no es los mismo pacientes rurales que del ámbito urbano o pacientes mayores y jóvenes».

Así, teniendo en cuenta esas variables se buscará homogeneizar, unificar y sistematizar procesos que «permitan implementar la gestión compartida de la demanda y optimizar la gestión de citas con apoyo asistentes virtuales apoyados en la Inteligencia Artificial». Este proyecto se va a aplicar antes de que acaba el año en seis zonas básicas de salud con patrón epidemiológico distinto, para poder tener la mayor muestra, con el objetivo de extenderlo a toda la Comunitat Valenciana en función del resultado.

Al respecto, ha explicado que se ha constatado la existencia de múltiples tipos de agenda en cada departamento y en zonas básicas de salud, e incluso que algunos profesionales trabajan con varias agendas para diferentes funciones.

Nuevas agendas

De este modo, la configuración de las agendas «no reflejan el alto nivel de eficiencia y la capacidad asistencial y resolutiva real» de los profesionales de atención primaria, ni tampoco los tiempos registrados de demora media real para ser atendido, que oscilan de media entre seis y siete días. «Lo que no puede ser es que un paciente llame por teléfono, le digan que no tiene cita hasta dentro de 10 días, pero se presente en el centro y lo vean», ha apuntado. A ello, se une que los pacientes alertan de que un 52% de las llamadas en algunos los centros de salud no son atendidas.

Para ello, se reestructurarán de agendas que incluirán todas las actividades que realiza el profesional --de asistencia sanitaria, docentes, investigadoras y de mecanismo administrativo-- con un modelo más homogéneo «de tal forma que el asistente virtual pueda saber qué cita te va a dar y cuándo te la va a dar». «Hemos aprendido mucho de la pandemia, pero hay que adaptar la agendas a la realidad de 2025», ha apuntado.

«Nuestro objetivo no es que nadie trabaje más, sino que trabaje mejor y que se contabilice tal y como lo que hace, plasmar la prestación asistencial a lo que realmente está haciendo», ha recalcado.

Nuevo modelo de atención primaria y comunitaria

Gómez ha destacado el nuevo modelo de Atención Primaria y Comunitaria que se prevé implantar con este decreto «innovador, que redistribuye la tarea asistencial en función de las categorías profesionales para desburocratizar la atención primaria, uno de los grandes problemas que tiene, y poder ofrecer una calidad asistencial de alto nivel».

Así, ha explicado que se incorporar nuevos mecanismos y procesos para agilizar los circuitos asistenciales en atención primaria, que engloba los centros de salud, consultorios auxiliares, centros sanitarios integrados y las unidades departamentales, que dependen del departamento de salud en el que están integrados y de la Agrupación Sanitaria Interdepartamental correspondiente. Asimismo, definirán lo que van a ser los centros de salud universitarios «para poder introducirlos dentro de las unidades docentes y poder formar a más médicos de familia».

En este sentido, se plantea una nueva estructura jerárquica en Atención Primaria y Comunitaria que se equipara a la de Atención Hospitalaria. Para ello, se prevé crear las jefaturas de servicio asistencial y las jefaturas de sección de atención primaria y comunitaria, con la finalidad de «prestigiar» la atención primaria y a sus profesionales.

Así, ha resaltado que «la nueva estructura permitirá dimensionar los equipos de trabajo, ya que va a posibilitar la promoción profesional, por lo que hará más atractiva la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria, así como Pediatría Equipo de Atención Primaria», ha añadido. El proyecto contempla también crear la nueva categoría profesional de personal auxiliar sanitario de Atención Primaria y Comunitaria.

El nuevo modelo prevé también implantar procedimientos de gestión compartida de la demanda, que consiste en la identificación de la necesidad real del paciente y su canalización al profesional del equipo de atención primaria y comunitaria «más eficiente para su resolución de acuerdo con sus competencias, con la menor demora y la mayor resolutividad posible». Para ello, serán las nuevas jefaturas de servicios y sección las responsables de implementar los circuitos de citación, monitorizar las dificultades de acceso a los servicios, supervisar los circuitos de gestión compartida y las agendas.

La finalidad de este modelo, ha señalado, «es ofrecer al paciente una respuesta asistencial de calidad en el menor tiempo posible y de la forma más eficiente, garantizando además el acceso equitativo de las personas a todas las prestaciones sanitarias del sistema sanitario valenciano».

Por otro lado, ha asegurado que el nuevo modelo permitirá «una mayor racionalización y un uso más eficiente de los recursos , evitando cargas administrativas innecesarias a los profesionales». En este sentido, para la gestión compartida de la demanda los centros deberán tener en cuenta la implementación de guías de intervención de enfermería en procesos agudos, así como el aumento de la capacidad resolutiva de las unidades administrativas en la canalización de la demanda y la asunción de tareas administrativas, entre otros.