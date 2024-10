Ortuzar tiene decidido hace mucho tiempo si seguirá o no al frente de PNV pero no quiere condicionar el proceso

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha asegurado que, en su «fuero interno», tiene tomada «hace mucho tiempo» la decisión de seguir o no al frente del partido, pero no lo quiere revelar para preservar la libertad de los militantes a elegir a sus dirigentes y no condicionar el proceso interno para la renovación de la Ejecutiva jeltzale que culminará en la Asamblea General que se celebrará en San Sebastián durante los días 29 y 30 de marzo.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi recogida por Europa Press, Ortuzar ha afirmado que él no tiene que pensar si quiere continuar liderando el EBB del PNV. «Yo, en mi fuero interno tengo tomada la decisión hace mucho tiempo. Pero yo soy un hombre de partido y ahora tengo que cumplir una responsabilidad, que es velar por que el proceso interno de reflexión y de renovación del partido en la Asamblea General vaya bien», ha indicado. Tras subrayar que a él le compete, «en la parte que le corresponde» a la dirección nacional del partido, «gestionar el proceso de reflexión», ha explicado que en eso está. «Cualquier cosa que yo diga y haga hablando de mí, lo que hace es condicionar ese proceso, y no es bueno, porque tenemos que dejar libertad a la gente, primero para que se exprese», ha añadido. Andoni Ortuzar ha explicado que esta semana y la próxima se van a conformar los grupos que redactarán los borradores de documentos políticos, sociales, económicos, etc, que se someterán a las bases, y esta fase, que considera «importantísima», concluirá el 9 de diciembre. «Más allá de las personas, es importantísimo lo que va a fijar el PNV como hoja de runta suya porque somos el partido líder en el país y su hoja de ruta va a condicionar la política de Euskadi. Por eso, es muy importante que lo hagamos bien», ha insistido. Después de esto, comenzará la elección de las personas que dirigirán el partido. Será entonces cuando las bases «hablen con total libertad» y ha reiterado que «no se les puede condicionar» para que propongan y elijan a sus futuros dirigentes. «Lo más relevante no es lo que yo voy a hacer, sino cómo sale el PNV y hacia dónde enfila como partido», ha subrayado. Ortuzar ha remarcado que los nueve integrantes del EBB que se elijan en ese proceso (el presidente y otros ocho burukides) «debieran salir en consonancia con los objetivos» que se marquen en ese momento en los documentos que elaboren y con la organización de la que se doten. "tentaciones de interferir" El líder jeltzale ha dicho que durante los seis meses de proceso interno, en los que el PNV «hace un 'striptease' de seis meses», puede haber tentaciones de «interferir», sobre todo desde fuera de la formación. «Ante esas interferencias, yo tengo que proteger que la gente, nuestras bases, nuestros batzokis, decidan en libertad lo que quieren», ha apuntado. En su opinión, existen «esos deseos de interferir en el proceso interno del PNV», y los jeltzales «legítimamente» tienen «que velar porque el proceso sea escrupuloso respecto a los estatutos». Andoni Ortuzar ha dicho que, por ejemplo, «le maravilla el sentido de la democracia» que existe en EH Bildu, cuando ya se ha anunciado que Arnaldo Otegi seguirá como coordinador general. Bbb y gbb Después de que la presidenta del PNV en Bizkaia, Itxaso Atutxa, haya anunciado que no se postulará a la relección, Ortuzar no ha querido adelantar si puede ser Iñigo Ansola el candidato de consenso para relevarla al frente del BBB, porque «hay mucha gente que posiblemente va a ser propuesta también y que puede ocupar con los mismos méritos que él ese puesto». «Hay que dar libertad a la gente y no hay que ir con dirigismos», ha indicado, para reconocer que el nombre de Ansola está sobre la mesa, pero también otros. Preguntado por si Joseba Egibar seguirá al frente del GBB y si puede ser candidata a sustituirle María Eugenia Arrizabalaga, que justo ha dejado su acta en el Parlamento Vasco, ha desvinculado ambos hechos, y no ha querido posicionarse al respecto.