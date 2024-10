Maroto planteará a Almeida una oficina contra el cambio climático y apela a huir de "mantras sobre el Cercanías

La portavoz municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, viajará este lunes con parte de su equipo a Barcelona para reunirse con su alcalde, Jaume Collboni, para conocer de primera mano el plan por el clima de la Ciudad Condal, y tras su regreso propondrá a Almeida la creación de una oficina contra el cambio climático, que dependa directamente de la Alcaldía de la capital.

Maroto echa mano del último análisis ante la emergencia climática, que dice que «la mitad de la población en Madrid tiene un riesgo alto o medio alto de vulnerabilidad». «Nos preocupa que no haya en la agenda del Ayuntamiento de Madrid un plan para abordar la emergencia climática», ha reconocido la edil.

Por eso una de las propuestas que le hará a Martínez-Almeida una vez regrese de Barcelona es «la creación de una oficina contra el cambio climático, contra esta emergencia climática, que dependería de Alcaldía». «Tiene que ser el propio alcalde quien lidere un proyecto de ciudad, donde la emergencia climática esté como prioridad política», ha remarcado, para apuntar al modelo barcelonés con objetivos a largo plazo de neutralidad climática, reducción de emisiones y gobernanza.

Ante el recurso por las zonas de bajas emisiones (ZBE) en la capital, Maroto pide al regidor «ambición, que haga las cosas bien, que en lugar de ser conformista como lo es ahora con los datos de calidad del aire, que sea ambicioso porque la vida de los madrileños y su salud exige responsabilidad del gobierno».

Al alcalde le ve «más preocupado por las apariencias que por la gestión, más preocupado por el titular que por realmente generar seguridad jurídica» a la ciudadanía, lo que se traduce en el «vía crucis» que está viviendo Almeida por su «mala praxis», con la Justicia tumbando las ZBA, los aparcamientos del entorno del Bernabéu o las cocinas industriales ('fantasma').

Esto le ha llevado a enviar un mensaje directo a Almeida: «No sé si se dará cuenta pero la crispación, influye en la vida de los madrileños. Le pido más colaboración y diálogo y menos confrontación porque con ese mantra de Cercanías hay mucha gente que piensa que todos los días funciona mal y deja de utilizarlo, lo que supone el uso del coche privado, que contamina más, genera más atascos e incomodidades», ha indicido.

"la bici es el instrumento que debería potenciarse"

En esa oficina la movilidad sostenible jugaría un papel esencial. Una vez que el Ayuntamiento ha acabado desde este mes con las concesiones a los patinetes privados de alquiler, Reyes Maroto ha constatado que su «mal uso ha generado más problemas que soluciones» en la vía pública, «sobre todo a las personas que tienen movilidad reducida o simplemente a alguien que va con un carrito de la compra o paseando a un bebé».

Para el PSOE, «la bici es el instrumento que debería potenciarse». «Necesitamos carriles bici y siempre el madrileño va a poder utilizar el patinete individual, no necesita alquilarlo para moverse por la ciudad. Apostemos más por la bici y por esos carriles bici segregados que no llegan», ha señalado.

«Ahora tenemos las bases, tenemos un montón de bicicletas, también gracias a los fondos europeos y al Gobierno de Pedro Sánchez. De eso siempre se olvida Almeida, que pareciera que las bicis han llegado por convicción, cuando han llegado por obligación porque sólo con fondos europeos se ha hecho ese despliegue», ha lanzado.

No desincentivar el uso del transporte público

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha llamado a alejarse de «mantras sobre Cercanías» y «hablar bien del transporte público» para no desincentivar su uso.

Lo ha hecho en una entrevista en Europa Press, donde ha cargado contra «la confrontación entre modos de transporte que está haciendo el PP», concretamente con Cercanías, lo que es «una equivocación». «Hay que hablar bien del transporte público para animar al madrileño a cogerlo», ha insistido.

«No digo que no pasen cosas, que pasan y las sufrimos todos, son problemas en Cercanías como consecuencia de las obras, pero el hecho de repetir muchas veces lo mismo hace que el madrileño se lo crea y que, aunque funcione bien habitualmente, deje de utilizarlo porque piensa que todos los días está estropeado. Dejemos la confrontación», ha rogado.

Se trata de que las administraciones apuesten por el transporte público y se pongan los medios para favorecerlo, por ejemplo, con la intermodalidad como solución. «Estoy pensando en los nuevos desarrollos del sureste. Si no llega el Metro tendremos que pensar que a lo mejor tiene que llegar el Cercanías. Lo que no podemos es aislar del transporte público a más de 22.000 familias del Cañaveral», ha planteado.

En la capital "estamos infrafinanciados"

En su reunión con Collboni, la socialista abordará también la Carta Municipal que tiene Barcelona y que fue rechazada por el gobierno de Almeida en el último Pleno porque «es un error ahora en paralelo a la Ley de Capitalidad», esgrimía la delegada de Hacienda, Engracia Hidalgo.

La reforma de la Capitalidad está siendo «sesgada porque no participan los grupos políticos», cuando todos coinciden en la necesidad de actualizarla. Los socialistas reclaman que el Ayuntamiento tenga más competencias, aclarar cuáles son de cada Administración para evitar solapamientos de servicios y más financiación.

Y ahí es donde Maroto pone en el punto de mira a la Comunidad de Madrid presidida por Isabel Díaz Ayuso. «Estamos infrafinanciados. Son más de 700 millones al año los que salen de los impuestos de los madrileños para pagar competencias impropias, que debería estar financiando la Comunidad», ha cuantificado.

«Lamento que no estemos (en los trabajos de reforma) en la Ley de Capitalidad pero lamento más que Almeida no reconozca que tenemos un problema de financiación con la Comunidad de Madrid, que no le exija lo que nos debe, 700 millones al año en competencias impropias. Si esos 700 millones no llegan y los ingresos del Ayuntamiento por impuestos son los que son, pues claramente tenemos una falta de servicios», ha advertido.

Maroto ha criticado que «cuando hay que pedirle a Ayuso algo, en Almeida se hace el silencio», algo «frustrante porque a un alcalde se le exige que defienda el interés general de sus vecinos y vecinas, , independientemente del color político».

«Cuando uno se olvida que es alcalde para ser portavoz del Partido Popular, que es lo que es Almeida, nos encontramos con problemas de infrafinanciación, de falta de equipamientos y de exigencias al gobierno de la Comunidad y a Ayuso que claramente se dejan en el cajón porque no interesa confrontar con la 'lideresa'», ha concluido.