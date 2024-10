VOX apuesta por una financiación más justa para Aragón, pero con condiciones claras

El portavoz de VOX en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, ha apostado por una financiación más justa para la Comunidad, pero con «condiciones claras», a lo que ha sumado que apoyarán cualquier acuerdo que tenga como «idea central» el rechazo al «cupo catalán» y que defienda «una verdadera solidaridad entre todas las regiones de España» y evite la creación de «17 mini-estados» que compitan por los recursos del Gobierno central.

«VOX quiere igualdad real y apoyo para Aragón, que está infrafinanciado. No apoyaremos ningún acuerdo que no fomente esa igualdad y que simplemente defienda intereses regionales aislados», ha apuntado en rueda de prensa Nolasco, un día después de reunirse con el presidente autonómico, Jorge Azcón, dentro de la ronda con todos los grupos parlamentarios previa a ser recibido en el Palacio de la Moncloa por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Así, ha insistido en que «VOX dice lo mismo en Valencia, dice lo mismo aquí y dice lo mismo en Galicia», por lo que «si la idea central va a ser el rechazo al cupo catalán, van a contar con nosotros», ha dicho.

«Si la única idea que se vierte es rechazo frontal al cupo catalán contarán con nosotros, como también por cierto tenían que haberse negado PP y PSOE hace muchísimos años al cupo vasco y al cupo navarro», ha repetido.

Por otro lado, Nolasco ha rechazado que el debate de la financiación autonómica genere enfrentamientos entre comunidades autónomas. «Nosotros no queremos pelearnos con nuestros vecinos de Valencia, con nuestros vecinos de Castilla-La Mancha o de Castilla y León por ver quién se lleva más parte de este gran pastel, de este café para todos», ha asegurado, a la vez que ha reiterado que «cada cual, según sus necesidades».

«Tiene que haber una igualdad real, una solidaridad efectiva entre todas las regiones, que no ha habido. Lo que ha habido es que los de siempre, es decir, País Vasco y Cataluña, a través de los partidos separatistas, lo que hacen es extorsionar al Estado central para quedarse con todos los recursos y eso no es a cada cual según sus necesidades», ha criticado.

Posición de vox

Sin embargo, el portavoz de VOX ha recalcado que si el resultado de la ronda con el resto de grupos parlamentarios va a ser «una defensa de 17 mini-estados, de 17 cupos, de 17 reinos de taifas que se pelean entre sí a ver si saquear al Estado central», como «previsiblemente parece», que no cuenten con ellos porque lo que quieren es «una solidaridad y una igualdad real».

En ese sentido, ha remarcado que «no es justo» que en Cataluña tengan «todos los recursos por una extorsión a través de partidos separatistas» y que Aragón, en cambio, tengan una vía ferroviaria cortada con Francia «desde el año 70».

«Si esto va a ir en esa defensa de 17 mini-estados, ya les adelantamos que VOX no va a estar en ese acuerdo y no se puede hacer trampas. No se puede decir entonces que Vox no quiere una financiación más justa para Aragón. No, para nada», ha reiterado Nolasco.

Por último, ha asegurado que Aragón está «infrafinanciada», pero «no queremos más recursos a costa de quitárselos a otros» y ha defendido que haya «igualdad para todos», si bien ha considerado que Aragón «se merece más de lo que tiene dentro de ese criterio de solidaridad entre todos».