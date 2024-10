La Diputación de Zaragoza (DPZ) ha recibido 60 peticiones de arreglo de caminos de los ayuntamientos afectados por las fuertes lluvias caídas en la provincia a finales de agosto y en el mes de septiembre. Hasta ahora, ha atendido la mitad de las solicitudes, ya que sus máquinas han llegado a 30 municipios.

En todo caso, el presidente provincial, Juan Antonio Sánchez Quero, ha reiterado que la institución arreglará todos los caminos dañados priorizando la reparación de las afecciones más graves y las localidades en las que hay que cosechar próximamente.

«Evidentemente ante un fenómeno extremo como las últimas tormentas no se pueden atender todas las peticiones a la vez, pero vuelvo a decir que los municipios tienen que estar tranquilos porque vamos a atender todas las solicitudes que nos han cursado tanto con nuestro propio parque de maquinaria como con las máquinas que le contratamos a la empresa pública Tragsa», ha destacado Sánchez Quero, quien esta mañana ha participado en una reunión en la Delegación del Gobierno en Aragón sobre la tramitación de ayudas por este tipo de fenómenos adversos.

Las zonas más afectadas por las fuertes lluvias han sido la Comunidad de Calatayud, con 25 peticiones de arreglo de caminos, y el Campo de Daroca, con 20. También ha habido solicitudes del Campo de Cariñena (3), la Ribera Baja del Ebro (3), la Comarca Central de Zaragoza (4), el Campo de Belchite (2), Monegros (2) y Tarazona y el Moncayo (1).

«Hasta ahora las máquinas de la Diputación de Zaragoza han llegado a 30 localidades afectadas. En algunas de ellas ya se han terminado los trabajos, en otras se está trabajando actualmente y en otras se han acabado las reparaciones más urgentes pero habrá que volver más adelante para hacer más arreglos», ha explicado el presidente, quien ha detallado que «la prioridad ha sido actuar en aquellos puntos en los que los caminos quedaron totalmente cortados para garantizar al menos el paso y llegar a aquellos municipios en los que hay previstas labores de recolección en cultivos como la vid o el almendro».

Ha recordado que todavía pueden entrar peticiones, porque la semana pasada volvió a llover con fuerza en algunas zonas, pero las solicitudes ya recibidas dibujan ya una fotografía bastante exacta del alcance de los daños.

Por otro lado, la DPZ no ha recibido ninguna valoración de daños en otros bienes e infraestructuras que sean propiedad de los ayuntamientos. «Eso no significa que no vayan a llegarnos, porque estudiar y valorar los daños lleva su tiempo, y desde el principio me comprometí a asumir todos los daños en bienes e infraestructuras municipales, ya sean agrícolas, como los caminos, o urbanas», ha subrayado el presidente.