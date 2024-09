Mazón muestra "gran decepción" por la "ruptura del consenso" del PSPV con el fondo de nivelación y le pide "rectificar"

El 'president' de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha mostrado «una gran decepción» por la «ruptura del consenso» que a su juicio ha provocado el PSPV con la negativa de los socialistas a mantener la petición de un fondo de nivelación para la Comunitat, y les ha pedido que rectifiquen. «Nos jugamos mucho», ha advertido.

Así se ha expresado este sábado el jefe del Consell en declaraciones a los medios de comunicación en Dénia (Alicante), al ser preguntado por la posición del PSPV en la Plataforma Per un Finançament Just celebrada el viernes, donde los agentes sociales y económicos y los partidos no llegaron a un acuerdo debido a la negativa del PSPV al fondo de nivelación.

Al respecto, Mazón ha calificado de «una pena» la posición del PSPV y ha afirmado que no se lo esperaba. «Comprendo que tengan un jefe en Madrid que está más pendiente del separatismo catalán, pero romper un consenso, sobre todo con nuestro fondo de nivelación, que estamos pidiendo simplemente para empatar, no para perjudicar a nadie, para empatar con el resto de autonomías, que el PSOE se haya caído de allí porque se lo mandan desde Madrid, me ha dado mucha pena», ha expresado.

Mazón ha recalcado que la financiación es «un asunto muy importante para todos» y ha lamentado no poder acudir a la reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «diciendo que todo el mundo en la Comunitat Valenciana exige un fondo de nivelación».

«Aún no doy crédito con lo que acaba de ocurrir. Espero que rectifiquen y se lo digo a buena fe. Estamos suficientemente perjudicados como para que encima perder o tener una grieta tan tremenda como la de la unidad política, al menos entre los valencianos. Les pido que reflexionen. Mi mano está tendida para reconocerles la rectificación que puedan hacer. Hacedlo, porque nos jugamos mucho», ha insistido.