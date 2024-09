La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha precisado este viernes que el acuerdo sellado este verano entre el PSC y ERC para una «financiación singular» de Cataluña contempla ceder la recaudación del IRPF a la administración catalana, y la «vocación» de hacer lo mismo con más impuestos.

En una atención a medios antes de presidir el acto central del 95 Aniversario de la Zona Franca de Cádiz, la vicepresidenta y ministra de Hacienda se ha pronunciado así en respuesta a la pregunta de si el acuerdo entre el PSC y ERC «va a implicar la cesión del 100% de los impuestos» a Cataluña.

María Jesús Montero ha puntualizado que dicho acuerdo «dice muy claramente cuál es la vocación que tienen de autogobierno determinados partidos políticos y, por tanto, cómo podemos acompañar esa vocación de autogobierno».

Y de «lo que se habla es de que, de forma paulatina, a lo largo de los años, a lo largo del tiempo, la vocación consiste justamente en recaudar la gran parte de los impuestos que se recaudan en Cataluña», ha continuado la ministra, que ha puntualizado que «ahora mismo lo que hay es respecto al IRPF, que es lo que aparece en el acuerdo».

«Y todo lo que no aparece en el acuerdo no está ni pactado ni decidido, y tendremos que ser con las normas que pongamos en marcha cuando terminemos de desarrollar y de concretar todos los extremos que ahí se contemplan», ha añadido María Jesús Montero para agregar a los periodistas que «lo que ustedes han leído en el acuerdo habla literalmente de una fecha para lo que significa el IRPF, y una vocación de que, a lo largo de los años, se tiene la expectativa de poder hacer eso, lo que usted me acaba de preguntar», que era la cesión de todos los impuestos a Cataluña.

A la pregunta entonces de si «no están decididos cuántos impuestos» se van a ceder, la ministra ha respondido que «no», que «lo que está decidido es lo que viene en el acuerdo», y al hilo ha comentado que «aquí hay mucha gente que está permanentemente diciendo que se explique el acuerdo», pero «es que el acuerdo se explica con su lectura, y en el acuerdo dice todo».

Montero ha señalado que «por supuesto hay que desarrollar ese acuerdo con normas y con leyes que irán descendiendo a los diferentes niveles», y tras subrayar que «hace escasamente un mes y pico» que se firmó, ha agregado que «habrá que acompañar este debate, tendremos mucho que dialogar, mucho que acordar».

"financiación singular compatible con la del conjunto" de ccaa

Dicho esto, Montero ha querido trasladar, «desde el Ministerio de Hacienda, desde el Gobierno de España, que la financiación singular para Cataluña es compatible con la financiación del conjunto de los territorios, que también tienen singularidades», así como que «por supuesto habrá una negociación bilateral y también multilateral» con las comunidades autónomas.

En esa línea, ha defendido que «la vocación del Gobierno es justamente inspirarse en este acuerdo para que podamos ser capaces de salir del inmovilismo de la reforma del modelo» de financiación, y al respecto ha criticado que el PP «no tiene propuesta de reforma de modelo», de forma que «dice una cosa en Madrid, otra en Galicia y otra en Andalucía», y «todos los intentos de pacto» con dicha formación «son rechazados» por el partido de los 'populares', que «no quiere sentarse como partido para hablar de esto», ha lamentado, y «lo que quiere es bronca en los órganos multilaterales o en el territorio».

Montero se ha referido a continuación expresamente al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), de quien ha criticado que le escucha «hablar de relación bilateral demonizándola, cuando el Estatuto de Autonomía para Andalucía marca justamente la relación bilateral en la revisión y en la aprobación de la reforma del modelo de financiación, de manera que no se entiende que el señor Moreno Bonilla, que a veces quiere hacer gala», aunque «no le sale, de que cree firmemente en la autonomía», luego «no ejerce sus competencias» y «parece que no se ha leído el Estatuto», ha finalizado.