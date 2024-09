Los sindicatos avisan que su posición en la Plataforma pel Finançament será "inamovible"

CCOO PV y UGT-PV acudirán este viernes a la reunión de la plataforma Per un Finançament Just con la voluntad de que los partidos políticos abandonen las posiciones partidistas en materia de financiación autonómica y mantengan las reivindicaciones de la reforma del sistema, la creación de un fondo de nivelación hasta entonces y la condonación de la deuda de la Comunitat Valenciana provocada por la infrafinanciación.

«Nuestra postura es inamovible», ha advertido Ismael Sáez (UGT-PV), mientras Ana García (CCOO PV) ha asegurado que los sindicatos no se han «movido ni un ápice» de las peticiones que trasladaron en la última reunión de la plataforma en noviembre del año pasado.

Así han valorado, a preguntas de los periodistas en una protesta por la reducción de la jornada laboral, la convocatoria de la plataforma de este viernes, que tendrá lugar una semana antes de la reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, y en un momento en el que la financiación y la condonación de la deuda salpica la política estatal a raíz del acuerdo entre PSC y ERC que prevé un trato singular a Catalunya.

Desde UGT-PV, Sáez ha defendido que las reivindicaciones de la plataforma se han consensuado durante muchos años en Les Corts y cuenta con el aval de los expertos y con «argumentos absolutamente sólidos».

Frente a ello ha asegurado que no se pueden entender las diferencias entre los partidos «salvo por la corta visión electoralista, equivocada, ridícula y absurda», que ha achacado a la «puñetera polarización» política.

«¿Por qué se pretende hacer incompatible un fondo de nivelación o una compensación transitoria cuando aquí tenemos una infrafinanciación absolutamente reconocida y no discutida? ¿Y dónde está la incompatibilidad de la condonación de una deuda que es consecuencia de esa infrafinanciación? Por el amor de dios», ha enfatizado.

Además, Sáez ha señalado que la posición de Catalunya obedece tanto a la sociedad civil catalana como «a la burguesía a la que se refería (Isabel Díaz) Ayuso» --presidenta de la Comunidad de Madrid-- y «hasta a los párrocos», mientras se ha preguntado «quién defiende aquí los intereses de su comunidad autónoma». «Pues lo que nos pasa, es lo que nos merecemos y es triste, pero es así», ha rematado.

Mantener el consenso en la plataforma

Por parte de CCOO PV, García ha garantizado que seguirán reivindicando las peticiones justas para los valencianos y apelarán a los integrantes de la plataforma a alcanzar un consenso que se ha mantenido desde su creación.

«Que se dejen de lado todas las actuaciones partidistas y que no pierdan el objetivo que tiene esta plataforma: que es reivindicar un modelo de financiación justo para los valencianos», ha reclamado, y ha constatado que «evidentemente, no tener un fondo de nivelación transitorio y no tener una condonación de la deuda va a lastrar al pueblo valenciano».

Si no se alcanza un consenso, la dirigente sindical ha advertido que cada partido debería hacerse ver «si realmente no están queriendo tener un modelo justo que no nazca lastrado para el conjunto de la ciudadanía».