Rovira defiende el recurso a la suspensión de los acuerdos de plantillas: "Si tengo informes, tendré que recurrir"

El conseller de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira, ha defendido la decisión de su departamento de recurrir contra la suspensión cautelar decretada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) de la aplicación de las instrucciones sobre las plantillas docentes.

«Si tengo informes legales que me dicen que ese acuerdo no estaba ajustado a derecho, lógicamente tendré que recurrir, siempre hago caso a la Abogacía --de la Generalitat--», ha expuesto, en declaraciones a los medios este miércoles antes de participar en el acto de apertura de curso de la Universidad Católica de Valencia (UCV).

En cualquier caso, ha especificado que se trata de una «suspensión provisional» y ha indicado que la Conselleria de Educación ya prepara el recurso, como anunció este martes la directora general de Personal Docente, Sonia Sancho, a los sindicatos durante la Mesa Sectorial.

Sobre las instrucciones sobre las plantillas docentes, el conseller ha insistido en criticar que se trata de «una de las muchas cosas que hizo el --anterior gobierno del-- Botànic cuando estaba en funciones: »Cuando vieron que había perdido las elecciones, trabajó mucho más que cuando estaban gobernando".

Así, ha censurado que, por ejemplo, el anterior ejecutivo autonómico de PSPV, Compromís y Unides Podem amplió el Plan Edificant «solo en ayuntamientos en los que tras --las elecciones autonómicas y municipales de-- el 28 de mayo --de 2023-- seguían gobernando y aprobó un acuerdo de plantillas que, »según la Abogacía, no estaba ajustado a derecho".

Sin embargo, ha apuntado que el TSJCV, «lógicamente, tiene otra opinión», aunque, de cualquier forma, ha garantizado que la Generalitat «cumplirá siempre las sentencias judiciales».

«Un gobierno en funciones solo puede tener el despacho ordinario de los asuntos, no establecer acuerdos que vinculen al gobierno siguiente. Esa es la cuestión. Lo que pasa que no está regulado exactamente qué puede y qué no puede hacer un gobierno en funciones, pero el Botànic, estando en funciones, firmó más cosas en ese mes que en todos las anteriores, una semana antes de que yo llegara, qué casualidad», ha manifestado.

Finalmente, en relación con las plantillas docentes, ha precisado que el debate no es que sean «amplias», sino «si es necesaria o no». «Ellos --el Botànic-- apuntan a cuestiones como la codocencia y nosotros entendemos que eso no es necesario y que los refuerzos tienen que ir más a la educación especial y a Infantil y Primaria, que es muy importante. Son políticas distintas», ha incidido.