La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, tiene claro que recuperaría la Policía de proximidad, el modelo implantado durante el mandato de Manuela Carmena, y ha abogado por más prevención y mediación porque «el problema del desempleo o de la desigualdad no se gestiona con más policía».

En una entrevista con Europa Press horas después del tiroteo registrado en Carabanchel, la jefa de la oposición ha echado mano de los datos aportados por Delegación de Gobierno sobre los distintos tipos de delitos registrados, entre ellos los de violencia sexual, para señalar que Madrid es eminentemente «una ciudad segura que, sin embargo, tiene algunos puntos muy inseguros», sobre todo para «la mitad de la población, en una situación estructuralmente más insegura» para las mujeres.

«Nosotros siempre hemos defendido lo mismo, que es que en algunos barrios de Madrid lo que hace falta es, en primer lugar, prevención. Hace falta equipos de actuación, de mediación, de prevención, de formación, gente que esté en la calle gestionando los entornos que pueden resultar más difíciles, gente y programas que tengan que ver con la integración social porque el problema del desempleo o de la desigualdad no se gestiona con más policía», se ha posicionado.

Más Madrid también ha defendido «siempre que a la ciudad le vendría muy bien recuperar una policía local de proximidad, que tuviera esa vertiente más de prevención, de acompañamiento, de conocimiento del territorio, no tanto de intervención cuando se produce un delito o un conato de delito».

Se trataría de «una policía local de proximidad que estuviera a pie, que conociera a la gente, que conociera a los comerciantes, que tuviera un peso más destacado en la vida social de los barrios y que, por tanto, pudiera prevenir con más herramientas los problemas de seguridad e inseguridad». En definitiva, «que no se soluciona solo con más policía o, por lo menos, no sin otros cambios», además de la urgencia de «tomárselo en serio».

La amenaza de la extrema derecha

En un escenario social en el que además «las fuerzas de extrema derecha viven de hacer el caldo gordo de estos episodios de inseguridad», Maestre ha recordado las sucesivas manifestaciones de vecinos por el crecimiento de la inseguridad en una zona de San Blas, donde «se presentó la extrema derecha a sacar réditos».

«Y fueron los vecinos y las vecinas organizadas, las madres que vivieron la droga en los años 80, quienes les dijeron que no fueran a hacer esta pantomima racista porque no era el lugar para buscar votos sino que se trata de gestionar un problema con cabeza, no poniendo racismo encima de la mesa», ha destacado.

La jefa de la oposición ha enumerado, como resumen, que «hacen falta muchas cosas para abordar el problema con seriedad: hace falta prevención, hacen falta políticas sociales, hace falta combatir la desigualdad y hace falta mejorar la forma de la intervención policial».