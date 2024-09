La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este jueves que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está «dejando que se multiplique la crisis migratoria» para tener «ien arriba» a Vox en el CIS y ha loado la gestión migratoria de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que está «solucionando esto yendo al origen, ante la Unión Europea y contra las mafias».

Lo ha lanzado en la sesión de control al Gobierno del Pleno de la Asamblea de Madrid ante una pregunta de la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, sobre la atención a menores extranjeros no acompañados en la que ha asegurado que la Comunidad «no sabe ni cuántos tienen», exigiendo a continuación el cierre de los centros que los acogen.

Ayuso ha vuelto a criticar de nuevo a Monasterio por echarle en cara políticas que no dependen de las competencias regionales y le ha preguntado «cómo pueden ser tan egoístas» ante la situación actual, asegurando que está «muy ocupada para atender su ego».

«El bochorno de saber que nuestro Gobierno es el principal colaborador de la dictadura venezolana, la censura que se va a cernir sobre los medios de comunicación contra los jueces, la libertad para ofender a los católicos, la libertad que va a haber para injuriar al río de todos mientras se hunde la competitividad, mientras se hunden las empresas», ha planteado enumerando críticas al Ejecutivo central.

Le ha pedido que haga su papel de diputada y no intente «justificar el sueldo y escaño» atacando al PP. Ha asegurado que el partido de Monasterio solo usa el problema migratorio para tener «más y más foco incendiando siempre el debate». «Siempre mintiendo de una manera atroz y sobre todo imposibilitando el cambio en España», ha planteado Ayuso.

Ha sostenido la tesis de que Sánchez trabaja para «meter en el mismo saco» al PP y a Vox y «demonizarles», apostillando que «Nno es casualidad lo que están haciendo, dejando que los flujos migratorios estén por España entera para después» alimentar los discursos «incendiarios de Vox».

«Nosotros vamos a cumplir la ley del menor y desde luego no voy a prevaricar, por mucho que me lo pida Vox, me lo pida Junts y no digamos el PSOE de Fuenlabrada», ha zanjado.

Monasterio, por su parte, ha puesto el foco en los fondos públicos destinados a la atención de menores migrantes, afirmando que el Ejecutivo regional no es «capaz de controlar» a estos migrantes que «por las noches generan pánico en muchos municipios como El Vellón». «Dígame, señor Ayuso, ¿cuándo va a cerrar los centros de menas? Nosotros, Vox, exigimos el cierre de los centros de menas ya», ha concluido.