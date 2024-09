Fundación Ibercaja impulsa su nuevo ciclo en el Museo Goya en el que se persigue dar voz a jóvenes investigadores en el ámbito cultural y artístico. Bajo el título «Voces emergentes», este espacio se convierte en el escenario donde se desarrollarán las cinco conferencias impartidas por jóvenes divulgadores que ya se abren su propio paso a nivel nacional.

El primer encuentro tendrá lugar este viernes 20 de septiembre, a las 19.00 horas, con la conferencia «España oculta de Cristina García Rodero: la reedición después de treinta y cinco años», impartida por la gestora cultural en el estudio de la fotógrafa, Ana Muñoz.

La historiadora del arte hablará en su ponencia del libro España oculta, convertido en una de las obras fundamentales de la fotografía documental del siglo XX, donde García Rodero plasma la riqueza cultural de los ritos, fiestas y tradiciones de España.

El programa continuará el día 4 de octubre con la charla «Los extranjeros son los que más las desean: tras la búsqueda de Los Caprichos de Francisco de Goya», por parte del doctor en Historia del Arte y Beca Banco de España en el Gabinete de Dibujos y Estampas del Museo Nacional del Prado, Alejandro M. Sanz.

Como estudioso de la obra gráfica de Francisco de Goya, abordará en su conferencia los procesos de grabado en la época del artista de Fuendetodos, además de analizar la primera edición de Los Caprichos, incidiendo en el destino que tuvieron los 300 ejemplares de esta serie, muchos de ellos actualmente perdidos.

Mujeres eclipsadas en la historia del arte

De Francisco de Goya, el ciclo llegará hasta las mujeres artistas del siglo XIX, sus influencias y mecenas. La investigadora y doctora en Historia del Arte, Elena Andrés, expondrá el papel que ha tenido la mujer a lo largo de la Historia del Arte, su evolución y aumento de protagonismo.

Durante su intervención, hará referencia a Angélica Kauffman, una de las fundadoras de la Royal Academy of Arts de Londres, y también explicará la evolución en España de la Ilustración al Romanticismo, a través de la huella que dejaron grandes mujeres, como la duquesa de Osuna, uno de los sólidos mecenas de la cultura, y también relevantes nombres que quedaron eclipsados en la historia como Cecilia de Madrazo, Clotilde García del Castillo o Elena y María Sorolla.

España, destino predilecto de los artistas europeos del xix

La tercera charla de «Voces emergentes» será el día 8 de noviembre, por parte del doctor en Historia del Arte y actual investigador en la Universidad de Valencia, Guillermo Juberías.

Bajo el título «Spain has called me since I saw Velázquez: viajes de artistas europeos a la España del 98», realizará un viaje hasta la España mítica de los bandoleros, los vestigios hispanomusulmanes de Andalucía o la cultura gitana; un imaginario muy explotado en las artes plásticas y la literatura decimonónica por parte de artistas, escritores e intelectuales europeos, quienes ofrecieron su visión de un país que se debatía entre la modernización y la conservación.

El siguiente encuentro, «Goya, su guerra y su arte, insignes referentes durante la Guerra Civil», será el 21 de noviembre, a cargo de la doctora en Historia del Arte e investigadora en la Universidad de Zaragoza, Inés Escudero.

La ponente abordará la figura de Francisco de Goya y su espíritu crítico como testigo de la Guerra de la Independencia y a través de obras como Los Desastres de la guerra o los lienzos del dos y tres de mayo.

Este nuevo ciclo finalizará el 5 de diciembre con la conferencia «¿Cuánto cuenta lo que nos contamos? Prácticas artísticas, relatos y feminismos», por parte de la doctora en Historia del Arte e investigadora en el Instituto de Historia del CSIC, Julia Martínez.

A través de su conferencia, se expondrán diferentes ejemplos de práctica artística que, desde los feminismos, abordan las distintas realidades presentes en la vida de las mujeres.

Con este ciclo, Fundación Ibercaja quiere convertir al Museo Goya en un nuevo foro de difusión y lugar de referencia para las investigaciones y proyectos artísticos pioneros desarrollados en todo el ámbito nacional por los nuevos agentes culturales.