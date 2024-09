El chico de 15 años que sufrió ayer graves quemaduras al electrocutarse en una torre de alta tensión de Galapagar iba solo en el momento del suceso y no había ido al colegio en todo el día, han informado a Europa Press fuentes de la investigación.

Los agentes de la Guardia Civil ya han entrevistado al único testigo de los hechos, que ha confirmado que el herido estaba solo. Y también ha hablado con responsables del centro donde estudia, el Instituto de Bachillerato Infanta Elena, que han corroborado que ayer no había acudido al colegio y que no tenía problemas con sus compañeros.

Los guardias civiles no han podido todavía hablar con el adolescente, ya que se encuentra recuperándose de las heridas en la Unidad de Grandes Quemados del Hospital de la Paz, donde evoluciona favorablemente y ya no se teme por su vida. El testimonio del menor --que no padece autismo, como en un principio se comentó-- será clave para conocer las causas y circunstancias de lo ocurrido.

Los hechos

Los hechos ocurrieron poco antes de las 11:45 horas de este lunes junto al parque de El Toril, no muy lejos del casco urbano. El chico se encaramó a la torre de alta tensión, a la que se puede acceder libremente, y recibió una fuerte descarga eléctrica, quedando colgado de los cables.

Un policía fuera de servicio que pasaba por allí oyó sus gritos de dolor y, junto a otra persona, fueron los que llamaron al 112 y sacaron al joven de la torreta sacándole a hombros. El chico estaba malherido y nervioso, pero consciente les dijo que las heridas le dolían mucho.

Fue atendido a sus llegada por los sanitarios del Summa, que le estabilizaron y comprobaron que presentaba grandes quemaduras de tercer y segundo grado, sobre todo en cara y manos. Fue trasladado muy grave en helicóptero al hospital de La Paz, donde se está recuperando.

Por su parte, Bomberos y Brigadas Forestales de la Comunidad de Madrid han extinguido pequeño incendio de pasto en la zona derivado de la fuerte descarga eléctrica ocurrida.