Jorge Pueyo (Sumar) presenta una enmienda para eximir a todos los ciclos del seguro de responsabilidad civil

La polémica por la obligatoriedad de contar con un seguro de responsabilidad civil para poder circular en bici por Zaragoza salta al Congreso de los Diputados, donde esta semana Sumar ha registrado una enmienda al proyecto de Ley del Seguro para eximir de esta exigencia a quienes se desplacen en cualquier tipo de ciclo.

El proyecto de ley de modificación de la norma que rige la responsabilidad civil y el seguro en la circulación de vehículos a motor fue aprobado en mayo por el Consejo de Ministros --del que forma parte Yolanda Díaz, líder de Sumar-- y ahora mismo se encuentra en plena tramitación.

Coincidiendo con el anuncio del presidente Pedro Sánchez de dedicar 40 millones de euros a potenciar el uso de la bicicleta, Sumar, a petición de la Coordinadora en Defensa de la Bicicleta (ConBici) y apoyada por la Asociación de Marcas y Bicicletas de España (AMBE), presentó esta enmienda con la que la coalición pide modificar el texto para incluir a los ciclos en la definición de vehículos exentos de seguro de responsabilidad civil.

La redacción actual exime del seguro obligatorio a las bicicletas eléctricas --o con pedaleo asistido, pero en Sumar apuntan ello sí lo hace preceptivo para los vehículos de pedal con más de dos ruedas, por estar adaptados para transporte de niños o paquetería.

Por ello, los diputados de CHA, Jorge Pueyo; de Más Madrid, Tesh Sidi; de Compromís, Aberto Ibánez ; y de Verdes Equo, Mar Gónzález, registraron esta semana una enmienda que reclama incluir entre las excepciones a los ciclos por tratarse de un concepto más amplio de vehículo personal.

Desde Sumar explican que la obligatoriedad del seguro no es necesaria para los ciclos de pedaleo asistido y tampoco se podrá aplicar a ciclos puestos que no se consideran vehículos a motor --independientemente de si son de dos o tres ruedas--, porque la Directiva europea no lo establece.

A pesar de ello y excediendo sus competencias, critica el diputado de CHA, Jorge Pueyo, el Ayuntamiento de Zaragoza ha impuesto la obligatoriedad del seguro de Responsabilidad Civil para los usuarios de bicicletas, en su nueva Ordenanza de Movilidad, que algunos colectivos ciclistas ya han anunciado que llevarán ante los tribunales al contravenir el derecho comunitario y la legislación española:

«La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, excede sus competencias al vulnerar la directiva europea y la normativa estatal. Esto ha provocado una inseguridad jurídica, porque muchos seguros del hogar incluían una cláusula final en la que decía que todos aquellos seguros complementarios que pasan a ser obligatorios, dejan de estar cubiertos», ha explicado Pueyo.

El diputado de CHA por la coalición Sumar añade que «por eso, desde el Congreso de los Diputados estamos aprovechando la tramitación de la ley de seguro de responsabilidad civil para introducir una enmienda que trasponga esa directiva que está incumpliendo el Ayuntamiento de Zaragoza».

«Ni el PP ni VOX podrán contra las bicicletas, ya se lo demostraron en la manifestación del pasado viernes. Con esta iniciativa queremos facilitar el uso de la bicicleta para garantizar una movilidad sostenible y saludable en plena emergencia climática, queremos una ciudad donde se pueda respirar y queremos una ciudad para las personas», ha finalizado Jorge Pueyo.