Morant califica de "suspenso absoluto" el primer curso político del Consell: "Es un gobierno fracasado e inestable"

La secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Diana Morant, ha tildado al gobierno del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, de «fracasado, inestable y débil», al tiempo que ha calificado con un «suspenso absoluto» el primer curso político del Consell. «Es un gobierno al que le plantaremos cara cada vez que destruya los derechos de los vecinos», ha asegurado.

Así se ha pronunciado Morant este sábado en l'Alfàs del Pi (Alicante), en la clausura de la jornada de inicio de curso político de 2023/2024 del PSPV-PSOE, en la que ha hecho hincapié en que «el gobierno de Mazón es un fracaso frente al Botànic, que dio estabilidad con ocho años de presupuesto».

«Ahora tenemos un gobierno que utiliza palabras muy bonitas, como la libertad, igualdad, conciliación o concordia, y la realidad es que las pervierte todas», ha lamentado. «A mí me sabe muy mal escuchar estas palabras tan maravillosas, estos valores tan intrínsecos de la sociedad en boca de aquellos que las maltratan», ha añadido.

Por ello, ha sostenido que el PSPV-PSOE «defenderá una España más federal que se asemeje a la España real», y ha asegurado que «los socialistas valencianos lucharán por un nuevo modelo de financiación que garantice la igualdad» y «una educación pública que cree oportunidades».

En este sentido, la dirigente socialista ha señalado que Mazón «rechaza la condonación de la deuda por puro sectarismo». «Cree que con esa decisión perjudica a Pedro Sánchez, cuando a quien está perjudicando es a los valencianos», ha continuado.

Además, ha subrayado que «los valencianos se merecen un 'president' que esté a la altura» y «no uno que sea un delegado de Génova». «Considero que lo que quiere es ir improvisando, un día dice una cosa, otro día dice otra cosa», ha criticado.

«Mazón no tiene un modelo de financiación claro ni para la Comunitat Valenciana ni para España porque su modelo, el que defiende Feijó para Galicia o el que defiende Ayuso para Madrid, no es la financiación que interesa a los valencianos», ha desarrollado.

"competición ultra"

Por otra parte, Morant ha asegurado que «Mazón es preso de un Gobierno fracasado que no ha durado ni un solo año y que se ha convertido en el más breve que ha tenido la Comunitat Valenciana». «Nos alegramos de que Vox se haya ido de las instituciones valencianas», ha celebrado.

«El abandono de Vox a Mazón es consecuencia de esa competición ultra por la cual han dejado al gobierno valenciano en minoría y totalmente aislado», ha afirmado, a la vez que ha garantizado que el 'president' «no ha abandonado en ningún momento las políticas ultras».

En la misma línea, ha señalado que «fue Vox quien rompió con Mazón, pero Mazón no ha roto con Vox porque no ha abandonado las políticas y la ideología 'ultra' que no representan a ningún valenciano» y ha sostenido que «no representa a la Comunitat cuando recorta en la lucha contra violencia que padecen las mujeres o cuando va en contra de los derechos del colectivo LGTBI».

«Tampoco lo hacen --el PPCV-- cuando niegan la ciencia, el cambio climático y dejan de luchar contra problemas serios que tiene la sociedad», ha continuado. Por ello, ha concluido que «el Partido Popular ha dejado de ser un partido de Estado, tanto en la Comunitat Valenciana como en España».

Jornada inicio curso político

El PSPV-PSOE ha analizado las políticas socialistas que a su juicio «necesita la Comunitat Valenciana» en la jornada de inicio de curso político para «hacer frente a las políticas negacionistas y los discursos de odio de la derecha y la extrema derecha».

La jornada ha contado con dos mesas redondas en las que han participado la eurodiputada socialista Leire Pajín, junto a la politóloga Verónica Fumanal y la periodista Ana Pardo de Vera, que han reflexionado «sobre el papel de la socialdemocracia» y han instado a «afrontar la lucha contra las 'fake news' como una lucha de clases».

Por otro lado, la otra mesa se ha compuesto por el síndic del PSPV en Les Corts, José Muñoz, la presidenta del Consell de Alcaldes del PSPV-PSOE, Tania Baños, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, y el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, que han debatido sobre las diferencias entre el Consell del Botànic y el de Mazón, según ha informado el PSPV en un comunicado.

En este sentido, han denunciado que «mientras el PP de Mazón pacta en una servilleta el futuro de la Comunitat Valenciana y aplica recortes, el trabajo de los socialistas para mejorar la vida de todas se ve a diario en el BOE».