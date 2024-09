Otegi subraya que la ciudadanía ha votado abertzale y que esa realidad "se impondrá, aunque a algunos no les guste"

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha subrayado que «la realidad apabullante» es que la ciudadanía vasca, tanto en las pasadas elecciones autonómicas como en las municipales y forales, «ha votado abrumadoramente abertzale, soberanista y de izquierda». Por ello, ha incidido en que «ese es el sentir popular» y se ha mostrado convencido de que esa realidad «se impondrá, aunque a algunos no les guste».

Otegi se ha pronunciado de este modo, en una rueda de prensa en San Sebastián para dar inicio al curso político junto a EH Bai, a preguntas de los periodistas sobre las afirmaciones del secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, aseguraba que los socialistas participarán en el debate sobre autogobierno cuando se abra una ronda que «esté justificada».

Además, consideraba que el PNV «tendrá que aclarar» si lo que quiere es retomar el acuerdo que firmó con el Partido Socialista hace dos legislaturas o «va a transitar por el acuerdo que se basaba, principalmente, en el derecho a decidir, y, por tanto, en el camino hacia la independencia que firmó con EH Bildu».

Otegi ha calificado de «llamativas» algunas de las afirmaciones que se están escuchando en el inicio del curso político y ha considerado que lo «que dijo el señor Andueza es de 'cum laude'». «Es decir, que 56 parlamentarios en el Parlamento de estos tres territorios sobre 75 no representan el sentir popular, que representan el sentir popular los 12 del Partido Socialista», ha apuntado.

En ese sentido, ha incidido en que «no son 56 de 75 en estos tres territorios. Son el 100% de los ayuntamientos, todas las diputaciones generales, la mayoría sindical y, si tanto le gustan las encuestas, en ellas aparece siempre que la gente quiere decidir».

A su juicio, frente a «esa realidad que es apabullante», el dirigente socialista ha esgrimido «argumentos ciertamente peregrinos». De este modo, Otegi ha destacado que «lo que las democracias liberales, formales, conforman la voluntad popular es el voto de la gente, y la gente ha votado lo que ha votado. En las autonómicas ha votado abrumadoramente, pero igual que las municipales y que las forales, abertzale, soberanista y de izquierda. Ese es el sentir popular».

"se impondrá la cordura"

El líder de EH Bildu ha opinado que «ciertamente, frente a esa realidad, pues puede haber dificultades para decirle a la gente, a pesar que esa es la realidad: yo voy a negar que esto sea una nación, voy a negar y prohibir el derecho de autodeterminación, voy a negar que podamos jugar con selecciones deportivas propias».

«Entiendo que esto es una posición difícil desde el punto de vista democrático, pero creo que al final se impondrá un poco, no voy a decir la cordura, pero se impondrá un poco la realidad, aunque no nos guste o aunque a algunos no les guste», ha concluido.