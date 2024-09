El Consejo de Gobierno de la UA defiende la "legitimidad" y "legalidad" de su grado de Medicina

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Alicante (UA) ha defendido ese martes, a través de una declaración, la «legalidad» y «legitimidad» de su grado de Medicina al tiempo que su rectora, Amparo Navarro, ve «cierta incongruencia» en las palabras del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, sobre este asunto, al «solicitar el allanamiento y la nulidad del título».

Así lo ha trasladado Navarro en una rueda de prensa tras reunirse el Consejo de Gobierno con carácter extraordinario para abordar la situación de Medicina de la UA, institución que se encuentra en un proceso judicial con la Universidad Miguel Hernández de Elche por la impartición del grado, del que se ha allanado la Generalitat.

Ante esta situación, el Consejo de Gobierno ha aprobado por unanimidad un manifiesto en defensa del grado de la UA: «Se trata de una declaración institucional y académica en la que, además de repetir la calidad y rigurosidad de los estudios que se imparten en la UA, también su grado en Medicina, defendemos la integridad de la oferta formativa», ha expuesto Navarro.

En esta línea, a través de la declaración, el Consejo de Gobierno defiende la autonomía universitaria y la «legitimidad» para pedir el grado de Medicina e implantarlo, «de acuerdo con la legislación pertienente, tanto autonómica como estatal», ha aseverado la rectora. «Manifestamos --ha añadido-- que seguiremos defendiendo el grado en Medicina y los derechos legítimos del estudiantado de la UA que optó y eligió a la universidad para cursar sus estudios».

Navarro, interpelada por las manifestaciones de Mazón, quien ayer aseguró que la UA impartirá Medicina y volvió a reiterar su propuesta de campus interuniversitario sanitario en la provincia --con la participación de la Miguel Hernández--, ha dicho: «Sus declaraciones me parecen, por un lado, tranquilizadoras en que el grado de Medicina en la UA va a continuar, pero lo que ocurre es que plantea cierta incongruencia cuando, al mismo tiempo, solicita el allanamiento y nulidad del título».

«Y nos queda la duda de si cuando habla del grado en Medicina de la UA es el grado en la UA tal y como lo conocemos, o un hipotético grado interuniversitario compartido con la Miguel Hernández, lo que requiriría una modificación de ambos grados y un proceso distinto al mantenimiento, tal cual, del grado de Medicina en la UA», ha advertido. «Estoy confusa respecto a lo que Mazón quiso transmitir aunque agradezco cierto mensaje de tranquilidad», ha insistido.

Sobre los títulos interuniversitarios, Navarro ha explicado que «existen» y que en la UA tienen algún master interuniversitario con la Miguel Hernández y otras universidades, «pero lo más frecuente, cuando se establecen grados o masteres universitarios, suelen ser en nivel de master o doctorado, que es mucho más fácil», ha indicado.

En el caso de los grados, sobre los que la UA no tiene ninguno interuniversitario, la rectora ha expuesto que se suelen producir en dos escenarios: por temática muy novedosa o específica; o porque se trata de títulos con poca demanda o de universidades pequeñas y se unifican. «No conozco ningún caso en que los grados de fuerte demanda, como es el de Medicina o Enfermería, ya implantados y sin cuestiones que lo justifiquen, se lancen a modificarlos para hacerlos interuniversitarios», ha apostillado.

Así, ha añadido: «Plantear que vamos a modificar todos los títulos en el ámbito de salud para hacerlos interuniversitarios es de tal calado que soy incapaz en este momento de decir que eso se puede hacer o, sobretodo, que la UA quiera hacerlo. Lo más sencillo es, si se quiere compartir un grado, que se empiece por los no implantados y se utilice como prueba piloto entre las dos universidades». Así, estima que lo «mejor» para los grados ya implantados y consolidados es «colaborar, conveniar, compartir y, a partir de ahí, ir escalando en otros proyectos de mayor calado».

Reuniones con el consell

Navarro ha explicado que tuvo una primera reunión en mayo con el conseller de Educación, José Antonio Rovira, en la que se le plantearon dudas respecto a algunas cuestiones formales del título en grado en Medicina. Al respecto, Navarro las contestó y entendió que eran las mismas que las que indicaba la Miguel Hernández en su demanda contra la UA.

En ese encuentro se le planteó la posibilidad de sentarse a hablar de un campus interuniversitario para que la Miguel Hernández retirase la demanda, pero Navarro lo rechazó al enterarse de que ese campus suponía renunciar por parte de la UA al grado de Medicina, ya que no podrían convivir en el mismo los dos grados. «Su planteamiento --ha indicado-- era un grado en Medicina y otro en Enfermería compartido, y también todos los grados del ámbito de la salud. A eso no podía dar una respuesta positiva».

Seguidamente continuó el procedimiento y, en fase de conclusiones, ha señalado que Mazón y Rovira le volvieron a convocar para advertirle de que había un informe de la Abogacía de la Generalitat en el que se planteaban defectos de forma, «los mismos planteados por la Miguel Hernández», ha aseverado.

«Me plantearon --ha agregado-- que podrían allanarse para ser neutrales y salir del proceso o, bien, iniciar un procedimiento de nulidad si había motivos. En tercer lugar también me dijeron de volvernos a sentar con el rector de la Miguel Hernández para hablar del campus».

Entonces Navarro, según ha comentado, volvió a preguntar si ese campus llevaba consigo que la UA mantendría su autonomía con el grado de Medicina y le contestaron que «no». «Les dije que así no me iba a allanar aunque siempre mostré mi predisposición a colaborar en compartir absolutamente todo como hacemos con otros grados. El camino más fácil era reconocer ambos grados y ponernos a trabajar en el tema de las practicas y seguir escalando en colaboraciones conjuntas», ha expuesto.

Luego ya no hubo más reuniones, según ha detallado. El 2 de agosto recibió una llamada de Rovira en la que se le comunicó que el Consell había decidido allanarse para salirse del procedimiento y mantenerse neutral. «Le dije que el allanamiento era posicionarse con las reivindicaciones de la parte demandante, la Miguel Hernández, y efectivamente su escrito solicitaba a la sala del tribunal el allanamiento y la anulación parcial del decreto que autorizó el grado en Medicina a la UA», ha afirmado.

A partir de ese día no ha habido más comunicaciones. «Con respecto al proceso judicial no puedo hacer nada. Soy demandada y no depende de mí el allanamiento ni una hipotética retirada del recurso. Desde el punto de vista académico y político, siempre he dicho que me siento a hablar de cualquier colaboración siempre que partamos del reconocimiento del grado en Medicina de la UA y sin ninguna línea roja de que de eso dependa las practicas de estudiantes de la universidad», ha repetido.

Navarro, que ha asegurado que no le preocupa el impacto que este asunto pueda tener sobre su candidatura como rectora en la UA, ha explicado que cuando solicitaron el grado solo querían «sumar», «sumar de verdad y aportar una oferta formativa y, a partir de ahí, sentarnos con la Miguel Hernández, lógicamente la primera, a compartir todo tipo de investigación, transferencia, docencia o posgrado». «Creemos que siendo más, aportamos más, no siendo menos. Y con ese espíritu siempre nos hemos mostrado dispuestos a colaborar», ha insistido.