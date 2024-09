Espadas, sobre si aspira a ser ministro: "Yo estoy pensando en Andalucía; quiero ser el próximo presidente de la Junta"

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha querido dejar claro este jueves que él sólo está «pensando en Andalucía» y que quiere ser el «próximo presidente de la Junta», descartando así que aspire a ser ministro en el Gobierno de Pedro Sánchez.

En una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, Espadas, a la pregunta de si aspira a ser ministro en el Ejecutivo de Pedro Sánchez, ha manifestado que no sabe cuántas veces tiene que decir que él está «pensando en Andalucía»: «Yo lo que quiero es ser el próximo presidente de la Junta de Andalucía, esta es la cuestión».

«Hace unos meses había quien me quería mandar al Parlamento Europeo; luego se hacen sorteos a ver si me toca o no, si el señor Sánchez me ofrece tal o cual ministerio. Yo lo que quiero es ser el próximo presidente de la Junta de Andalucía, esta es la cuestión», ha sentenciado Juan Espadas.

Ha agregado que, para ello, «como no es solo una decisión propia», tienen que producirse dos cosas: «Primero, que mis compañeros apuesten por este proyecto y apuesten por seguir adelante hasta 2026 (cuando tocan las elecciones autonómicas), y, segundo, que te vote la gente cuando sea la decisión» de elegir al candidato a la Presidencia de la Junta.

En cuanto a si cree que puede haber otros aspirantes a la secretaría general del PSOE-A en el congreso regional que se desarrollará con posterioridad al cónclave federal de Sevilla, Espadas ha querido dejar claro que el PSOE es un partido democrático, con unos estatutos en los que se contemplan las primarias para que los militantes decidan cuando hay más de un aspirante.

«Esto no lo decide ni la dirección, en este caso yo, ni Ferraz, sino que lo decide la militancia», ha sentenciado Juan Espadas, quien ha recordado que él se «ha hartado de explicar» que es secretario general del PSOE-A, no por una «decisión» de Pedro Sánchez, sino porque lo eligió la militancia en unas primarias y luego en un congreso.

«Al señor Sánchez le podrá parecer mejor o peor tal o cual candidato, es legítimo y para eso es el secretario general, pero él sabe perfectamente, porque fue claramente el protagonista de unas primarias históricas en nuestro país y en nuestro partido, que la militancia decide», ha señalado.

En este sentido, Espadas --que ha confirmado esta semana que optará a la reelección como secretario general del PSOE-A en el próximo congreso regional-- ha indicado que si otro compañero quiere presentar su proyecto, se lo tendrá que explicar a la militancia y someterse a los estatutos, igual que él.