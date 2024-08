Las provincias de Granada y Huelva acogen entre este jueves y el viernes seis menores migrantes más de Ceuta

Las provincias de Granada y Huelva acogen entre este jueves y el próximo viernes otros seis menores migrantes más procedentes de Ceuta. Así, serían ya doce los menores migrantes no acompañados que acoge Andalucía de los 30 dentro del plan de respuesta a la crisis migratoria acordado en la conferencia sectorial celebrada en julio entre el Gobierno y las comunidades autónomas.

Este jueves está prevista la llegada de cuatro menores migrantes a la provincia de Granada y este próximo viernes, otros dos a la provincia de Huelva, según han confirmado fuentes de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta, que anuncian la llegada de más menores en las próximas semanas para cumplir el cupo de los 30 acordados. En Andalucía, concretamente en las provincias de Huelva y Almería, ya están desde hace semanas seis menores no acompañados del total comprometido.

En relación con la acogida de menores migrantes que llegan como adultos (515 según el último balance actualizado del que dispone la Consejería de Inclusión Social), el Gobierno de Juanma Moreno lamentaba esta misma semama la «falta de humanidad» del Gobierno de España hacia estos niños al no disponer los fondos necesarios para poder garantizar su atención.

La Junta aseguraba que, aunque los centros de acogida están al 115% de su capacidad, «no se trata de que falten plazas, se trata de la falta de humanidad del Gobierno, que no da la financiación necesaria para atender a estos menores que llegan como adultos». El Ejecutivo de Pedro Sánchez, insistía el Ejecutivo andaluz, «está colando por la puerta de atrás a menores migrantes no acompañados; los está colando como si fueran mayores sin dar la financiación correspondiente. Se les están negando los derechos a esos 515 jóvenes que se han metido en Andalucía por la puerta de atrás y que siguen sin reconocerlos».

«Reclamamos --apostillaba-- que haya coordinación, planificación y financiación». En otro orden de cosas, el PP ha sostenido esta semana que no ve posible un acuerdo para reformar la Ley de Extranjería para repartir de forma obligatoria menores migrantes no acompañados de territorios con sobreocupación. «Si nos atenemos a lo que hace el Gobierno y dice, desgraciadamente, no hay ninguna posibilidad de acuerdo porque el Gobierno no atiende, hace caso omiso, mira para otro lado», ha subrayado el PP sobre la reforma de la Ley.