La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Mayte Pérez, ha señalado que el balance del primer año del Ejecutivo de Jorge Azcón se traduce en que «el presidente ha dinamitado su primer Gobierno cambiando al 40 por ciento de su equipo, por tanto en estos once meses ya estamos en el segundo Gobierno».

«Sin duda, Azcón inaugura una situación de inestabilidad sin precedentes en solo once meses», ha lamentado este sábado Pérez, quien además ha calificado este periodo como «365 días de promesas incumplidas, grandes anuncios y escasos resultados». «Este primer año es evidente que ha fracasado, con un Gobierno de coalición que se ha roto y con el cese de consejeros por su nefasta gestión, lo que está retrasando muchos proyectos», ha estimado.

Al mismo tiempo, ha reprochado el «espejismo político» en el que vive el presidente de la Comunidad, que «no asume estar en minoría y en una absoluta soledad parlamentaria», lo que a su juicio provoca que la «inestabilidad que ha generado sea aún mayor por su imposibilidad para llegar a pactos, tal y como hemos visto en las Cortes de Aragón durante todo este año. Cada vez que viene se dedica a menospreciar a la oposición en vez de tender la mano y se ha traducido en crear un ambiente hostil por primera vez en la historia del Parlamento aragonés», ha criticado.

«A la soberbia política se suma, ha añadido Pérez, un Gobierno que no asume sus errores, como las listas de espera sanitarias, que han subido en el primer año, los recortes en Educación, el abandono de los agricultores o el incremento de las listas de espera de la dependencia y la discapacidad».

«Prometió a los aragoneses un ejecutivo sólido, estable y eficaz y sólo hemos visto algaradas y a un Gobierno que vive permanentemente en el enfrentamiento», ha censurado.

«Si los consejeros no son capaces de reconocer que no están haciendo las cosas bien, ¿cómo van a trabajar para cambiarlas? En vez de hacer examen de conciencia, se dedican a atacar de forma permanente al grupo socialista. Un año después, aún no han entendido que no son oposición, que son Gobierno y que su labor es gobernar y no es insultar ni estar a la gresca de forma constante», ha lamentado la portavoz de los socialistas.

Pérez ha abundado en el «año perdido» de un Ejecutivo que «tardó casi tres meses en formarse» y al que «le bastaron apenas once para saltar por los aires». Esto demuestra, a su juicio, que todo este año se ha «malgastado» en «apagar los fuegos entre los socios», en vez de gestionar para todos los aragoneses.

«Las convocatorias, los proyectos, la tramitación administrativa y los pagos se están retrasando y cuando hace grandes anuncios el presidente es incapaz de reconocer que son heredados», ha añadido.

"mucho ruido y pocas nueces"

La portavoz socialista se ha detenido en algunos de los aspectos de este primer año en el que «hemos visto a un Gobierno con mucho ruido y pocas nueces». «Tenemos a un presidente más preocupado por viajar de forma constante a Madrid y criticar de forma permanente al Gobierno central que en solucionar problemas», ha criticado.

Pérez ha llamado la atención sobre las «cifras cambiantes» de los anuncios de inversiones que «semana sí, semana también» realiza Azcón. «Ya no es creíble», ha lamentado.

También ha hecho referencia a una de las cuestiones que estima como «centrales» de un Ejecutivo, la de los servicios públicos. En el ámbito de la Sanidad, Pérez ha recordado que el aumento del presupuesto «no ha mejorado la sanidad pública aragonesa y las listas de espera para intervenciones quirúrgicas han aumentado en más de un 6 % en un año, a pesar de los planes de choque anunciados».

También ha apuntado un aumento de las listas de espera en Atención Primaria en centros de salud de Zaragoza, Huesca, Teruel y algunas capitales de comarca.

Además, Pérez ha criticado los retrasos en la finalización de los hospitales de Teruel y Alcañiz, el cierre del Santo Grial en Huesca, o los recortes sanitarios en el medio rural.

«La educación pública, con la consejera cesada, ha sido una de las más damnificadas por este Gobierno», ha criticado. Así, ha enumerado el recorte estimado en 500 profesores en los centros educativos aragoneses «si no se remedia en este mes», el cierre de la escuela de Caneto, «que sólo se han reabierto por orden judicial» o la «ausencia de soluciones» a la falta de auxiliares educativos.

En el ámbito de derechos sociales, Pérez ha recordado el aumento en la lista de espera para la resolución de grado de dependencia, que ha crecido casi un 40%. Además, ha puesto en solfa la relación con su socio de ultraderecha, que ha estimado marcada por «constantes desencuentros», especialmente en temas de menores e inmigración, además de decisiones como el recorte del 80% en cooperación o el incumplimiento en la creación de 200 plazas residenciales para dependientes.