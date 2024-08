El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha dicho que el expresidente catalán Carles Puigdemont regresó el martes a Barcelona, día y mediuo antes del debate de investidura, y que ya se ha marchado a Waterloo (Bélgica), donde reside desde que huyó de la justicia española tras el referéndum ilegal del 1-O.

En una entrevista de este viernes en Rac1 recogida por Europa Press, el dirigente independentista ha explicado que mientras que él ha pasado la noche en Francia, Puigdemont «ya hacía horas que tiraba hacia arriba», refiriéndose a que ya se encontraba de regreso a Bélgica.

El expresidente catalán reapareció este jueves para pronunciar un discurso en Barcelona antes de celebrarse la sesión de investidura de Salvador Illa (PSC) como presidente de la Generalitat, a la cual finalmente no asistió ni emitió su voto, ya que no lo había delegado.

Al preguntársele por la decisión de huir tras su discurso, Turull ha explicado que Puigdemont la tomó como respuesta a un operativo policial que «cada vez era mucho más agresivo», así como por respeto al cuerpo de Mossos d'Esquadra, para evitar la imagen con su detención.

De todos modos, preguntado por ello ha puntualizado que una de las opciones planteadas era que el expresidente entrase al Parlament y ser detenido, si bien se tomó la decisión de huir ante «un operativo policial que no tenía ningún tipo de proporción ni medida».

NIEGA HABER SIDO CITADO POR LA JUSTICIA

Respecto a una posible citación para declarar por su supuesta implicación en la huida de Puigdemont, Turull ha negado haber recibido ningún requerimiento, si bien ha afirmado que en caso de ser citado, iría a declarar.

«Yo no tengo ninguna citación, no tengo nada. Pero si a mí me dicen, escucha, ven aquí a explicarnos, pues iré y contaré lo que pueda contar», ha dicho el secretario general 'juntaire'.