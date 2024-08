Madrid tilda de "traición" el pacto fiscal en Cataluña y cree que atenta contra principios de igualdad y solidaridad

La delegada de Economía, Innovación y Hacienda de Madrid, Engracia Hidalgo, ha tildado este lunes de «traición y mentira» el pacto fiscal al que ha llegado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Cataluña y considera que atenta contra los principios básicos de igualdad y solidaridad territorial.

«A mí me parece un momento gravísimo el que estamos viviendo desde el punto de vista de la Hacienda Pública y del modelo de Estado. Yo como primera valoración diría que esto es una traición, una mentira más del señor Pedro Sánchez, que tampoco estaba en el programa electoral del PSOE. No solo no estaba, sino que se negó durante mucho tiempo que tanto la amnistía como esto se iba a poder llevar a cabo», ha afirmado la delegada en declaraciones a los periodistas tras visitar uno de los talleres que participará en la Semana de la Moda de Madrid.

Así, ha expresado que como española se siente «profundamente engañada» y ha asegurado que este pacto da «al corazón de los ejes básicos que han conformado el sistema de financiación desde que se aprobó la Constitución».

«Yo no sé hacia dónde vamos a ir, ni sé el modelo que tienen los independentistas para mi país en su cabeza, pero lo cierto es que los principios básicos de la igualdad y de la solidaridad territorial son los que han conformado nuestro modelo constitucional y territorial», ha defendido Hidalgo, quien ha subrayado que con el modelo actual se ha permitido que los españoles tuvieran los mismo servicios públicos vivieran donde vivieran.

Considera que con este pacto con Cataluña las demás comunidades autónomas tendrán «menos para los servicios públicos que son necesarios». A ello, ha añadido que los inspectores de Hacienda han defendido este sistema desde el punto de vista de su eficacia.

«Que tengamos un sistema único tributario es eficiente y, además, como materia de lucha contra el fraude, es esencial. Con lo cual, ni desde el punto de vista político, ni desde el punto de vista de eficiencia, ni desde el punto de vista de gestión, hay quien pueda entender que gente, personas que no creen en mi país, estén decidiendo por mi país», ha censurado la delegada.