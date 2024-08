La arpista Sara Águeda reivindica en la colegiata de Bolea (Huesca) el placer de la mujer renacentista por la música

El Festival Internacional en el Camino de Santiago inaugura una nueva semana de su programación con el concierto este lunes en la colegiata de Bolea de la arpista Sara Águeda, que presentará el programa 'Ellas renacen', una reivindicación de aquellas mujeres del Renacimiento que, liberadas del corsé eclesiástico, hicieron música por el mero placer estético.

Tras el recital ofrecido este domingo en el salón de actos de la DPH junto al actor, payaso y dramaturgo Pepe Viyuela, Sara Águeda se asomará en solitario a las 20.00 horas al bosque de columnas de la Colegiata de Santa María la Mayor de Bolea (Huesca) y, frente a su retablo mayor, considerado una obra maestra de la pintura del primer renacimiento español, tañerá su arpa de dos órdenes --uno de los instrumentos más relevantes del Siglo de Oro-- y pondrá voz y alma a muchos de los romances y canciones del siglo XVI en los que asoma la mirada femenina.

El concierto de Águeda, para el que todavía es posible hacerse con una invitación en 'festivalcaminosantiago.bticket.es/seleccionSector.aspx', dará lustre a composiciones como 'Ave Maris Stella', 'Todo el mundo en general', 'Prado verde florido', 'Tiento para harpa u organo', 'Condictor Alme', 'Recercada Tercera', 'Ay luna que reluces', 'Tarantela', 'Madre mia no mi far monaca', o 'Toccata per l'elevatione', entre otras. Una labor de redescubrir el verdadero papel protagonista de muchas mujeres que se conoce gracias al buceo de Ascensión Mazuela-Anguita en el océano de archivos de la Inquisición.