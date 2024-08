Bomberos, Brigadas y Agentes Forestales trabajan en la extinción de un incendio en El Molar

Bomberos, Brigadas y Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid están trabajando en un incendio forestal originado a primera hora de esta tarde en un punto de en localidad de El Molar, ha informado un portavoz de Emergencias 112.

La primera llamada sobre ha tenido lugar a las 15:09 horas de este jueves informando del incendio de un camión en el kilómetro 43 de la A-1 sentido entrada a Madrid. Hay mucho viento en la zona y se ha propagado por el área forestal solo quince minutos después. La Guardia Civil ha cortado la A1 a esa altura sentido entrada a la capital.

La Comunidad de Madrid ha decidido activar la situación operativa 1 del Plan de Incendios Forestales (INFOMA). Están trabajando en la zona un total de 15 medios, 5 aéreos y 17 terrestres, pertenecientes a Bomberos, Brigadas y Agentes Forestales. También se encuentran efectivos de Protección Civil y agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local.

Los profesionales han logrado cortar el avance del fuego, que iba con mucho fuerza, hacia el polígono industrial y zona de viviendas de El Molar. Aunque ha acudido una unidad del Summa-112, de momento no se han reportado heridos ni intoxicados. El fuego ha estado muy cerca de dos viviendas. A una ha habido que desalojarla y la otra no porque no había nadie.

A las 18 horas el incendio se encontraba en fase de estabilización. Ya se ha instalado un Puesto de Mando para coordinar los trabajos de extinción en el frontón municipal del polideportivo de El Molar, situado en la calle Paloma.