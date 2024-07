Etxanobe dice que Bizkaia está "bien, va por buen camino" y valora la "estabilidad en las instituciones frente al ruido"

La diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, ha destacado este lunes que el Territorio está «bien» y va «por el buen camino», y tras defender la colaboración y la estabilidad de las instituciones, ha advertido del «ruido» y de aquellas «actitudes que únicamente ponen el foco en magnificar un problema».

En su segundo discurso durante la tradicional recepción que, con motivo de la festividad de San Ignacio, ofrece la Diputación a representantes políticos y de los diversos ámbitos de la sociedad, Etxanobe ha estado acompañada de Imanol Pradales, en el que ha supuesto su estreno como lehendakari en una cita a la que el pasado año acudió como diputado foral.

La recepción ha contado también con la asistencia de los vicelehendakaris Ibone Bengoetxea y Mikel Torres, así como de los consejeros Begoña Pedrosa, Denis Itxaso, Alberto Martínez y Juan Ignacio Pérez; de las presidentas del Parlamento vasco, Bakartxo Tejería, y de las Juntas Generales de Bizkaia, Ana Otadui, así como del alcalde de Bilbao, Juan María Aburto.

También se han acercado hasta el Palacio foral los ex diputados generales de Bizkaia, Josu Bergara, José Alberto Pradera, José Luis Bilbao y Unai Rementeria, junto a líderes políticos como el presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, y junteros de los grupos políticos.

En su intervención, Elixabete Etxanobe ha destacado que las puertas del Palacio foral siempre están «abiertas» para recibir a quien esté «dispuesto a aportar», cuestión que «se ha reflejado en las reuniones con agentes sociales, empresariales y culturales».

«Entre todos hacemos que Bizkaia esté en marcha», ha enfatizado, al tiempo que ha subrayado que las «cifras récord de empleo», con 511.000 personas trabajando, 9.000 más que hace un año, demuestran que «vamos por el buen camino», hacia una Bizkaia «con más y mejor empleo».

A su entender, todo ello es la base sobre la que construir un proyecto de vida y sobre la que se sustenta un sistema de servicios públicos de calidad que abarca desde los servicios sociales al transporte público, la cultura o el cuidado del medio ambiente.

«Bizkaia está bien y hay que decirlo con claridad. Y hay que reconocer que esto es así gracias a muchas personas que se esfuerzan cada día», ha enfatizado.

En este contexto, ha defendido la estabilidad de las instituciones, «un valor tremendamente importante» para avanzar en la mejora de la calidad de vida. «La estabilidad en las instituciones es un valor fundamental para centrarse en resolver los problemas de la ciudadanía y evitar la política del ruido y crispación», ha sostenido.

Además, ha reconocido que no comparte la opinión de aquellos que afirman que «la política aquí es muy aburrida y no pasa nada», y ha incidido en que, gracias a la estabilidad, se ayuda a las empresas a ser «más competitivas, se ofrece servicios públicos de calidad o se atiende mejor a quien necesita cuidados».

«Gracias a ello, Bizkaia es un lugar con buena calidad de vida, con buenas condiciones para vivir, que ofrece garantía y certeza. Son nuestras señas de identidad y no podemos ponerlas en riesgo porque no están garantizadas. Nuestro estado de bienestar no está garantizado de por vida», ha alertado.

"la queja constante"

Así, ha abogado por «consolidarlo y mejorarlo día a día», así como por evitar que «todo lo bueno» que se ha conseguido «quede enterrado bajo la política del ruido, bajo la queja constante y sin sentido, bajo el individualismo».

«Las actitudes que únicamente ponen el foco en las cosas que no están del todo bien, que magnifican un problema, que rechazan sistemáticamente cualquier oportunidad de mejora no van a conducir a esta sociedad a nada bueno», ha aseverado.

Tras subrayar que todo ello no significa negar la existencia de problemas, ha enumerado entre ellos la dificultad para acceder a una vivienda, la fuga de talento o «cuando una mujer no se siente segura en la calle».

«Los problemas hay que verlos, plantearlos y solucionarlos. Estancarse en la queja no va a resolverlos», ha argumentado, al tiempo que ha trasladado su compromiso para «abordar estas cuestiones desde la estabilidad, la seriedad en la gestión y la escucha».

A su entender, es responsabilidad de todos hacer lo posible por seguir avanzando en positivo, cuestión para la que se ha mostrado dispuesta a «liderar» en el esfuerzo.

En sus palabras finales, la diputada general ha recordado el triunfo del Athletic en la final de Copa, sus «valores» y el hecho que, en el transcurso de la celebración por el triunfo, Bizkaia «demostrase a todo el mundo que somos capaces de movilizarnos de un modo ejemplar». «Hagamos de esa capacidad de unión la mayor fortaleza de Bizkaia para hacer de este sea el mejor lugar para vivir», ha finalizado.