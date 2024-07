El Pleno del Parlamento andaluz ha rechazado este miércoles, con los votos de la mayoría absoluta del PP-A, la toma en consideración de la proposición de Ley relativa a la gratuidad del acceso en los museos y colecciones museográficas de Andalucía presentada por el Grupo Mixto-Adelante Andalucía.

La iniciativa, que contaba con el criterio desfavorable del Consejo de Gobierno andaluz, ha recibido los apoyos de los grupos Socialista y Por Andalucía, mientras que Vox se ha abstenido en la votación del debate de su toma en consideración celebrado este miércoles en el Pleno del Parlamento.

El grupo de Adelante Andalucía registró el pasado mes de mayo en el Parlamento esta proposición de ley tras conocer que el Gobierno andaluz planteaba implantar el cobro de una entrada en los museos, conjuntos y enclaves culturales dependientes de la Junta de Andalucía, y propone una modificación del articulado de la Ley de Museos de Andalucía.

En concreto, la iniciativa plantea reformar la citada ley para declarar exentos del pago en los espacios cuya titularidad sea de la Junta a «los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea que sean menores de 18 años, los mayores de 65 años, las personas que estén jubiladas y las personas que estén afectadas por un grado de minusvalía de al menos el treinta y tres por ciento».

«Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, en el caso de museos, colecciones museográficas y conjuntos de titularidad o gestión autonómica, el acceso será gratuito todos los días del año para las personas de cualquier nacionalidad», señala la propuesta de Adelante cuya toma en consideración ha sido rechazada.

Defensa de la iniciativa

La diputada de Adelante Andalucía Maribel Mora ha sido la encargada de defender esta proposición de ley «para garantizar lo que es un derecho universal a la gratuidad del acceso a los museos y colecciones museográficas de Andalucía», y que nació como «contestación directa a la ocurrencia del consejero» de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal, de que «dejara de ser gratuito para todos los andaluces disfrutar de nuestro patrimonio museístico, patrimonial».

En esa línea, la representante de Adelante ha subrayado que, para su grupo, «la cultura y el patrimonio andaluz deben ser universales y accesibles a toda la población», además de que constituyen «un factor de desarrollo social y educativo muy importante y, sobre todo, tiene mucho que ver con la promoción de nuestra identidad andaluza», según ha abundado antes de incidir en que «todos tenemos derecho a acceder, en condiciones de igualdad, a la cultura, al disfrute de los bienes patrimoniales, artísticos y pasajísticos de Andalucía».

Posicionamientos de los grupos

En el turno de posicionamiento de los demás grupos, el diputado del PP-A Alejandro Romero ha defendido que «la propuesta de cobrar en los museos era demandada hace muchísimo tiempo por la mayoría» del sector cultural y «no ha provocado ningún terremoto, porque el sector cultural está en contra del gratis total».

En esa línea, ha manifestado que, «si seguimos con la política del gratis total, flaco favor le haremos a la cultura», y «si los creadores, los artistas y las instituciones culturales públicas no pueden económicamente ser sostenibles, nos veremos abocados a una cultura de masas o teledirigida desde el poder político, en el que la libertad y mover los sentimientos serán sustituidos por una cultura sin alma», según ha advertido antes de concluir defendiendo que el cobro en museos es «una medida habitual» que «se hace en todas las comunidades autónomas», y en Andalucía ya se lleva a cabo en la Alhambra de Granada y en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC) «porque la normativa de museos y patrimonio», aprobada en la anterior etapa de gobierno socialista, «así lo permite».

El parlamentario del PSOE-A Rafael Recio ha acusado al consejero Arturo Bernal de no tener «capacidades para la gestión cultural», le ha afeado «las restricciones mercantilistas que quiere poner en marcha», y ha advertido de que «el sector cultural andaluz, experto en museos, ha manifestado que la precariedad es absoluta» en esos espacios, «sin recursos, sin presupuesto, sin estrategia, sin personal», de forma que «los profesionales difícilmente pueden llevar a cabo su trabajo al frente de los museos».

Ante este «panorama», ha preguntado a los parlamentarios del PP-A si «pretenden que un museo andaluz sea una institución sin ánimo de lucro, permanente y al servicio de la sociedad, que investiga, colecciona, conserva, interpreta y exhibe el patrimonio material e inmaterial, tal y como dictan las directrices internacionales», y ha concluido señalando que el Grupo Socialista «entiende el factor coyuntural que motiva» la proposición de ley de Adelante --«un despropósito más del consejero» de Cultura--, pero considera que «es necesario legislar desde esta Cámara para acoplar la misión y visión de las instituciones museísticas a los retos que tenemos en el siglo XXI», y para proporcionar a los andaluces «una oferta cultural ampliada y de mayor calidad».

El diputado de Vox Antonio Sevilla ha remarcado que su grupo está «a favor de que los españoles, dentro de sus propias fronteras, no puedan ver limitada su accesibilidad a la historia y a la cultura de su propia nación, por lo que está a favor de que la gratuidad de los museos y espacios culturales andaluces que se recoge en esta ley sea accesible a todos los españoles».

Sin embargo, ha apostillado que «los museos, la cultura, no son gratis, sino que tienen unos costos que no son precisamente calderilla y que son sufragados por los españoles», así como que su partido entiende que esos espacios culturales no deben ser «totalmente gratis para todos», incluido para «los inmigrantes que cruzan nuestras fronteras de forma ilegal», por lo que la propuesta de Vox pasa por «garantizar que todos los españoles, independientemente de su situación económica, puedan acceder a la cultura y al patrimonio que nos define como pueblo, como nación», y que «nos ayuda a entender mejor quiénes somos».

Por último, la portavoz adjunta del grupo Por Andalucía, Esperanza Gómez, ha aprovechado el debate de esta iniciativa «de lo más oportuna» para reprochar al consejero Arturo Bernal su política de gestión cultural que «ha generado muchos conflictos culturales» que están «no resueltos» en muchos casos, y ha denunciado que «la política cultural del PP es la del pelotazo». Además, ha criticado la «enorme contradicción que supone negar la tasa turística mientras se defiende la tasa cultural», en alusión al cobro de entrada por acceder al «patrimonio cultural» andaluz.