La pasarela peatonal entre los puentes de Toledo y San Isidro está en redacción para comenzar las obras el próximo año

La pasarela peatonal entre los puentes de Toledo y San Isidro que conectará el barrio de Carabanchel con el distrito de Arganzuela está ya en redacción para comenzar las obras el próximo año, aunque el PSOE ha criticado que vaya con retraso dado que las previsiones iniciales pasaban por empezar los trabajos el pasado 2023.

El Pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobó por unanimidad la construcción de esta pasarela peatonal en junio de 2021, en el pasado mandato.

La delegada de Obras y Equipamientos Públicos, Paloma García Romero, explicaba en la última comisión del ramo que el proyecto «está en estos momentos en redacción» después de estudiarse «diferentes alternativas por la complejidad técnica, no sólo por salvar los 40 metros de anchura del río Manzanares sino por el desnivel existente entre ambas márgenes».

En el otoño de este año está prevista la finalización del parque sobre el cubrimiento de Calle 30, en su paso por el antiguo estadio Vicente Calderón, explicó, que constituye una actuación previa para que esta pasarela pueda conectar los espacios públicos a ambas márgenes del río. Culminaría así, tanto en el desarrollo longitudinal como en los enlaces transversales, «la mayor operación de conexión territorial y social en la historia de la ciudad».

El socialista Pedro Barrero puso el foco en su intervención en la desigualdad de la ciudad, donde parece que hay «barrios de primera y de segunda y, en consecuencia, madrileños de primera y de segunda». «Y en este segundo grupo están los vecinos del barrio San Isidro (Carabanchel), situado a tan solo 2.200 metros de la Puerta del Sol y a 70 del antiguo estadio Vicente Calderón».

El socialista ha criticado que las actuaciones urbanísticas llevadas a cabo en el entorno del antiguo estadio «sólo han beneficiado a los vecinos que habitan en el lado norte del río dejando a los del sur más aislados de los que estaban antes de las obras».

"muro de la vergüenza con por un púlpito para ver a los pobres del sur"

«Eliminaron las pasarelas que existían, que no han restablecido, sin ofrecer ninguna solución alternativa. Esto supone que la configuración de la cubrición de la M-30 frente al barrio de San Isidro ha supuesto más segregación y diferenciación, creando ese muro de la vergüenza culminado por un púlpito para sumarse a ver a los pobres vecinos del sur», ha condenado.

Barrero recordó a García Romero que ya en 2021 su grupo había planteado la solución de la pasarela pero les dijeron que iban en esa línea pero que el estadio «impedía ejecutarlo y en 2023 empezarían las obras de esta conexión».

«Pues bien, el estadio desapareció, se ha terminado la cubrición, se está urbanizando el entorno y seguimos exactamente igual, siempre promesas vacías. Estamos en julio de 2024 y no vemos interés alguno de su área en ejecutar esta pasarela porque no hay partida de inversión en el presupuesto, ni contrato de estudios o redacción de proyectos, ni proyecto de ejecución de esta pasarela», enumeró el socialista, que cargó contra el «sectarismo institucional».

La delegada le contestó que en septiembre se terminará la zona ajardinada de Madrid Río, con 66.000 metros cuadrados de zonas verdes, 1.500 nuevos árboles, más de 3.500 arbustos y más de 4.500 metros de pradera. «Algo está cambiando y lo que he dicho es que la pasarela se hará cuando termine de realizarse toda la parte de arriba porque si no, técnicamente es imposible su realizado», ha replicado García Romero.

«Pero de lo que no nos puede acusar es de discriminar al sur, de no tener criterios ni políticas de cohesión territorial porque eso es totalmente falso. No solamente por esta pasarela, que va a conectar Arganzuela con el barrio de Carabanchel, sino todas las actuaciones que estamos haciendo, tanto de construcción como de soterramiento en Madrid», contestó a Pedro Barrero.