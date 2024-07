Maroto afea a Almeida la "falta de iniciativas" ante olas de calor y tilda de "improvisación" el cierre de piscinas

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha afeado este lunes al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, la «falta de iniciativas» ante episodios de olas de calor en la capital y ha tildado de «improvisación» el cierre de algunas piscinas municipales durante los meses de verano por trabajos de mantenimiento.

Así lo ha señalado en su visita a las piscinas del Centro Deportivo Municipal Luis Aragonés, en el barrio madrileño de Canillas (Hortaleza), que no estarán abiertas este verano por las obras de reforma, aunque el Ayuntamiento ha asegurado que sí estará disponible para los usuarios la piscina cubierta.

«En un momento en el que viene una ola de calor nos encontramos con espacios deportivos como este, en el que por tercer año una parte importante de las instalaciones de verano, como es la piscina, está cerrada por obras», ha aseverado Maroto.

En este sentido, ha achacado el cierre al «negacionismo climático» de Almeida y ha subrayado que forma parte de «una falta de planificación» de las obras que provocan que las familias no dispongan de estos espacios que «ayudan» a los ciudadanos a combatir el calor.

«La falta de planificación de las obras hace que muchas familias que no tienen los recursos para poderse ir de vacaciones o usuarios que quieren encontrar en estas piscinas de verano un refugio climático se encuentran con una falta de servicios», ha señalado.

«Esto es a lo que nos tiene acostumbrados el señor Almeida, a generar problemas donde no los hay y a no abordar los episodios de calor y las emergencias climáticas con rigor. Esta semana vamos a ver cómo los termómetros suben y lamentablemente muchos hogares no tienen los recursos para poder tener confort climático», ha añadido.

Además, la portavoz socialista ha recordado el protocolo de calor impulsado por el grupo municipal y que recoge la elaboración de un Plan Director «para que las piscinas de verano estén siempre disponibles cuando se necesiten» o la creación de una red de refugios climáticos gratuitos.

«Ese Plan Director, de ponerse en marcha, hubiese evitado que hoy más de 800.000 vecinos y vecinas en toda la Ciudad de Madrid no tengan una piscina de verano para poder refrescarse. La mala gestión, ese desgobierno del señor Almeida, tiene consecuencias».

Finalmente, Reyes Maroto ha avanzado que, desde el grupo socialista, seguirán pidiendo al Gobierno municipal la implantación de un Plan Director, así como la apertura de nuevas piscinas que cubran la población de la ciudad, que «merecen tener los mismos servicios».

«No queremos improvisación. Queremos un gobierno que se preocupe por los vecinos y vecinas y que se preocupe por su salud, porque el calor, lamentablemente, lo que hace es influir en la salud de muchos madrileños y puede llegar a provocar incluso la muerte», ha zanjado.