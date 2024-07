La Sección Segunda de la Audiencia de Jaén ha absuelto a la mujer de 51 años que fue juzgada el pasado mes de junio tras ser acusada de trata de seres humanos y de prostitución en la persona de su nuera.

La sentencia, a la que ha accedido Europa Press, pone de manifiesto «la ambigüedad y contradicciones» del testimonio de la víctima en lo concerniente a los hechos esenciales.

«Este tribunal tiene importantes y serias dudas sobre del delito de trata de seres humanos en concurso medial con un delito de prostitución por parte de la procesada», recoge la sentencia y añade que «los testimonios ofrecidos en el plenario y documental aportada no han alcanzado la seguridad o el convencimiento pleno deseado para el dictado de una sentencia condenatoria».

Ahonda en que las pruebas de cargo practicadas «no son concluyentes, arrojando un resultado dubitativo que impide al tribunal formar su íntima convicción de que los hechos ocurrieron tal y como los relata la acusación». La sentencia considera las pruebas «son insuficientes por su debilidad objetiva para generar la exigible certeza más allá de toda duda razonable y, por tanto, insuficientes para desvirtuar la presunción de inocencia».

Por todo ello, el tribunal se inclina a favor de la tesis que beneficia a la procesada, aplicando así el principio 'in dubio pro reo' y la absuelve de los delitos por los que fue acusada.

Durante el juicio, celebrado el 3 de junio, la acusada negó los cargos, mientras que la supuesta víctima, que era testigo protegida en la causa, mantuvo que cuando llegó a España, la acusada le retiró el pasaporte y la obligó a ejercer la prostitución para que le devolviera el importe de los gastos de traerla a España desde Brasil.

La acusada dijo que fue en 2017 cuando mandó 3.000 euros a la denunciante, que en ese momento era la pareja de su hijo y se encontraba embarazada, para que viajaran a España porque la situación era «crítica».

«Nunca le exigí que me devolviera el dinero», dijo la acusada para el que el Ministerio Fiscal reclamaba inicialmente siete años de prisión por un delito de trata de seres humanos en concurso con otro delito de prostitución.

Por su parte, la supuesta víctima declaró que ella viajó embarazada desde Brasil con el hijo de la acusada para empezar en España una vida nueva, pero «todo era mentira». «Al principio todo fue bien», pero pasados unos seis meses, la acusada y su hijo comenzaron a exigirle el dinero y para ello le ofrecieron el ejercer la prostitución.

La denuncia la interpuso en diciembre de 2021 en Alicante, lo hizo tras conocer que el padre de su hijo, que regresó a Brasil, había vuelto a Jaén acompañado de otra mujer. «Lo que quiero es que lo que me pasó a mí no le vuelva a pasar a otra chica», declaró la acusada que ahora ha sido absuelta por la Audiencia de Jaén. La sentencia no es firme y se puede recurrir en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).