Munébrega celebrará este domingo, 14 de julio, el Ton de San Cristóbal, fiesta de interés turístico de Aragón. Como cada año, los vecinos del municipio subirán en romería hasta la ermita en honor al santo, situada a unos dos kilómetros del casco urbano, para regresar desde allí con la peana bailando el Ton de San Cristóbal.

Esta fiesta se celebra en Munébrega el domingo más cercano al 10 de julio, día de San Cristóbal. A las 8.30 horas los vecinos salen en romería hasta la ermita portando la peana del santo en remolques adornados con ramas. Allí, en lo alto del cerro, comienzan los primeros bailes y a las 11.00 horas se oficia la misa con la peana del santo en el interior de la ermita. Al finalizar, el santo vuelve a salir a hombros y se repite el baile.

Los vecinos forman círculos alrededor de la imagen, que no se deja de mover. El rito se mantiene mientras se da una vuelta a la ermita en sentido contrario a las agujas del reloj y después de ello llega el tan esperado almuerzo en el que conviven todos los vecinos.

Sobre las once de la mañana es cuando ponen rumbo de nuevo hacia la localidad, con la diferencia de que este trayecto de vuelta el santo va en los hombros de los portadores y no en un remolque. La melodía que marca el son del baile no ha cambiado a lo largo del tiempo, es repetitiva y muy característica, y la tonada marca la forma en la que los que bailan deben mover los pies hacia delante y hacia detrás.

Los vecinos y amigos de Munébrega continúan la celebración ya en el pueblo, donde se realiza la rifa y subasta de productos que han aportado los propios vecinos.

A continuación se nombra a los priores y prioras del siguiente año; serán los responsables de organizar la celebración del siguiente año y, entre otras funciones, se encargan de limpiar la ermita del santo unos días antes de la fiesta, adornar y limpiar las imágenes del santo y preparar el remolque con ramas de chopo y banderines, en el cual suben los priores, los músicos y el santo al cerro.

El Ton de San Cristóbal obtuvo en 1996 la declaración de fiesta de interés turística de Aragón. Si bien el día grande de las fiestas es el domingo, esta localidad arrancará mañana viernes los actos a partir de las 19.00 con la presentación de las últimas actuaciones de restauración del patrimonio de Munébrega.

El sábado, a las 18.00 horas, tendrá lugar la primera vuelta al pueblo acompañados por los dulzaineros del Corral Blanco y hasta las 00.00 habrá tardeo en la terraza de bar Las Menas.

A las 20.00 horas, se realizará la entrega de pañuelos a los priores de honor de este año y a las 23.30 horas se hará la segunda vuelta al pueblo bailando el Ton. A partir de media noche, en las piscinas, habrá música a cargo de un dj.