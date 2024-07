PSOE-A promete querellarse contra los miembros del PP que le acusen de robar por los ERE: "Que se laven sus bocas antes"

La portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, ha comentado este miércoles que el PSOE-A está «ahora mismo trabajando en presentar querellas contra todos aquellos» representantes del PP y del Gobierno andaluz que «cuestionen y acusen al Partido Socialista de algo que no pueden demostrar», como es que dirigentes del PSOE robaran dinero público en el marco del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares de Andalucía, y ha instado a los 'populares' a que «se laven sus sucias bocas antes» de hablar del PSOE.

Son declaraciones que la portavoz socialista ha realizado en una rueda de prensa en el Parlamento en la que ha querido «seguir transmitiendo el cariño, la admiración y el apoyo de todo el PSOE de Andalucía» a exaltos cargos de la Junta condenados por dicho caso de los ERE después de que el Tribunal Constitucional (TC) haya estimado sus recursos de amparo, y a quienes ha reivindicado como «personas honestas, honradas, inocentes que fueron injustamente metidas en la cárcel».

Frente a ello, Ángeles Férriz ha criticado que «todos los miembros del Gobierno» actual de la Junta presidido por Juanma Moreno «y del Partido Popular no paran de insultar, de difamar y calumniar» a socialistas, y ha retado a los 'populares' a «ser valientes y decir con nombres y apellidos quién ha robado del PSOE», tras lo que ha reiterado que el PSOE-A se va a «querellar» por «todo el cúmulo de declaraciones que estamos viendo por parte de miembros del Gobierno y del PP» andaluz.

La portavoz parlamentaria del PSOE-A ha criticado que el PP-A, como «acusación particular» personada en el caso de los ERE, «pidió que se metiera» en la cárcel «a personas honestas a sabiendas de que eran inocentes», y ha sostenido que lo que hizo la Junta en la etapa de gobierno socialista con los ERE fue «articular un sistema de ayudas» destinadas «a familias vulnerables» para ayudarles «a sobrevivir», y ahí se enmarcan «los 680 millones» de euros que los representantes 'populares' «repiten sin cesar que hemos robado», cuando «es mentira», ha aseverado antes de agregar que ese dinero fue «a parar a 6.400 familias andaluzas a las que socorrió el Gobierno andaluz para que sobrevivieran».

Además, ha remarcado que el Gobierno de Juanma Moreno «sigue dando ese dinero» vinculado a esas ayudas sociolaborales, y ha preguntado por ello a los dirigentes actuales de la Junta «por qué siguen apareciendo» esas partidas «en los Presupuestos» andaluces «año tras año» si cree que son «ilegales».

En esa línea, Ángeles Férriz ha insistido en acusar a los 'populares' andaluces de haber «cabalgado a lomos de una gran mentira», y de no haber tenido «ningún interés ni de perseguir el fraude, ni a los intrusos» de los ERE, ya que, según ha reconocido la representante socialista, «es verdad que en medio de este sistema para ayudar a familias de Andalucía hubo gente que se acercó a aprovecharse» del mismo.

Acusa al pp-a de "juego sucio" para conquistar la junta

«Ellos fueron a por los socialistas, a por el Gobierno de Andalucía», ha sentenciado Ángeles Férriz en referencia a los representantes del PP-A, a quienes ha acusado de recurrir cuando estaban en la oposición al «juego sucio» para «ganar lo que no habían podido en las urnas», en alusión al Ejecutivo andaluz, y a quienes ha afeado que están «completamente tirados al monte, cuestionando el propio Estado de Derecho» y la misma «democracia», porque «el relato se les ha caído», según ha aseverado.

En esa línea, ha insistido en la idea de que el líder del PP-A, Juanma Moreno, llegó a convertirse en presidente de la Junta «gracias a esa cacería política, jurídica y mediática que montaron» los 'populares', «porque, si no, nunca hubiera gobernado Andalucía», ha sostenido.

«Alguien que es capaz de meter a gente inocente en la cárcel a sabiendas de que es inocente, desde luego no es que sea un mal político, es que es una mala persona, y los andaluces tienen que saber quiénes gobiernan a día de hoy Andalucía y de lo que son capaces», ha comentado también Ángeles Férriz, quien ha avisado de que los representantes del PSOE-A «no vamos a permitir ni un solo insulto más» a su partido, y insistido en retar a los 'populares' a acusarles «con nombre y apellido para que podamos defendernos en los tribunales».

«Hasta aquí hemos llegado», ha sentenciado la portavoz socialista, que ha instado también a los 'populares' a que «se laven sus sucias bocas y sus sucias manos con jabón de lagarto, porque la mugre acumulada es mucha, antes de hablar de un partido como el Partido Socialista, que se ha dejado a muchos socialistas en las cunetas luchando por la libertad y la democracia», y que «ha construido la Andalucía actual» a partir de una base de «miseria, hambre y analfabetismo», según ha añadido.

Tras reivindicar la gestión socialista en la Junta de Andalucía durante casi cuatro décadas, y de proclamar que «todos los derechos conquistados y todas las leyes que abordan derechos de la ciudadanía llevan sellos de presidentes socialistas en España y en Andalucía», Ángeles Férriz ha defendido que, mientras que el PSOE-A «no ha robado ni un euro», el PP es «el partido de la sede pagada con 'dinero B', el que ha cobrado sobres de 'dinero B'», y que está «condenado por corrupción».

«Así que no vamos a parar» y «las veces que haga falta vamos a decir» que «el señor Moreno Bonilla ha llegado a ser presidente» de la Junta «a lomos de la mayor cacería política, jurídica y mediática de la historia de Andalucía», y «lo que no supo ganar en las urnas, lo ganó jugando sucio», ha sentenciado Ángeles Férriz, que ha concluido confirmando, a preguntas de los periodistas, que el PSOE-A aún no ha presentado ninguna de las querellas que prevé, que interpondrá «cuando consideremos desde el punto de vista jurídico», algo que anunciarán a los medios de comunicación, según ha avanzado también.