La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha indicado que de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia para acordar el reparto de menores migrantes, prevista para el 10 de julio, espera que «el Gobierno, por primera vez, ejerza sus competencias».

«Que trabaje, que haya información, que haya coordinación y que haya financiación. Porque las comunidades estamos cumpliendo», ha dicho López, en declaraciones a los periodistas. Ha añadido que en este tema «el que está desaparecido desde el primer momento es el Gobierno».

«No sé si aparecerá el miércoles o no aparecerá. No sé si querrá diálogo o querrá imposición, pero sobre todo que cumpla con su función, que hace mucho que en esto no aparece», ha concluido la consejera.

La Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia está previsto que se reúna en Tenerife. La idea del Gobierno es abordar con los representantes de todas las comunidades autónomas la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería para atender a los menores migrantes no acompañados.